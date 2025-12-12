La parroquia de Santa Creu abre un diálogo entre siglos con el belén contemporáneo de Pep Guerrero

La parroquia de Santa Creu de Palma ha presentado este viernes una propuesta expositiva que invita a recorrer más de dos siglos de historia del belén, desde los conjuntos tradicionales de la iglesia —conservados desde los siglos XVIII y XIX— hasta una reinterpretación contemporánea firmada por el artista Pep Guerrero. La muestra forma parte de una línea de trabajo que la parroquia desarrolla desde hace años, con especial atención a la restauración, conservación y difusión del patrimonio que custodia.

El rector de Santa Creu, Nadal Bernat, ha recordado que en 2023 se completó la restauración del conjunto tradicional coincidiendo con el 800 aniversario del primer pesebre de la historia, el que San Francisco de Asís organizó en Greccio. Aquella efeméride sirvió de impulso para revisar y poner al día las figuras de la iglesia, entre las que se conservan piezas del taller de les Verges Rosses, uno de los más influyentes del siglo XVIII, junto a esculturas posteriores del XIX.

Belenes tradicionales de la parroquia de Santa Creu de Palma. / Guillem Bosch

"No solo se trata de hacer trabajo, sino de difundirlo, porque es un patrimonio que pertenece no solo a la feligresía, sino a toda la ciudadanía que se quiera acercar", ha enfatizado Bernat. El rector ha insistido en que la iglesia nunca ha sido ajena a su tiempo y que cada etapa histórica se ha expresado a través del arte contemporáneo de su momento.

"Ha pasado el románico, el gótico, el barroco… Hoy cada artista es un lenguaje en sí mismo. Por eso es natural seguir utilizando el arte actual para comunicar y para dialogar con el visitante", ha reflexionado. Así pues, el proyecto pretende mostrar no solo la riqueza del pasado, sino también la vitalidad del presente y la continuidad de una tradición que sigue viva.

La exposición se articula en torno a un conjunto de belenes contemporáneos impulsados por la coleccionista Nieves Barber, que durante años ha encargado a diferentes artistas la creación de pesebres actuales. Entre los creadores que participaron en esta serie figuran nombres de diversos lenguajes estéticos. "En total, hablamos de una colección de 13 o 14 belenes contemporáneos, todos ellos muy distintos entre sí. Este año iniciamos este diálogo entre el siglo XVIII, el XIX y el XXI", ha detallado Bernat.

"Lo trabajé como cualquier otra obra de arte"

El belén contemporáneo que ahora se presenta es obra de Pep Guerrero, artista mallorquín de larga trayectoria que fue uno de los primeros en sumarse a la iniciativa de Barber. Guerrero ha explicado que la propuesta, aunque peculiar en su origen, encajó con naturalidad en su manera de trabajar: "La idea era un poco extraña, pero al final yo pinto con objetos muy a menudo. Pintar sobre un nacimiento no me suponía ningún problema".

El rector de Santa Creu, Nadal Bernat, y el artista Pep Guerrero. / Guillem Bosch

Su intervención consistió en aplicar su particular lenguaje visual sobre unas figuras ya existentes, tal como suele hacer en gran parte de su obra, basada en la apropiación y resignificación de objetos. "Hice lo que hago siempre: dar una cobertura en mi estilo a unas figuras que encontré hechas", ha señalado. El artista ha insistido en que el proceso no le exigió un esfuerzo extraordinario, más allá del respeto que le merecían las imágenes originales. "No hice nada especial para este belén. Lo trabajé como cualquier otra obra de arte", ha apuntado.

Asimismo, Guerrero ha explicado que no puede precisar cuánto duró el proceso de creación porque su método de trabajo es fragmentado y simultáneo. "Nunca sé calcularlo. A veces pinto una hora, otro día cinco. Depende de lo que tenga avanzado y de cómo fluya el trabajo", ha señalado, poniendo de manifiesto su dinámica creativa, marcada por la superposición de proyectos.