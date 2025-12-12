El mercadillo de Navidad de Puerto Portals se inaugura con más de 40 casetas

Puerto Portals ha inaugurado este viernes su mercadillo de Navidad, que estará abierto hasta el 6 de enero y tiene más de 40 casetas con propuestas gastronómicas, regalos y artículos de artesanía. Otros atractivos son la música en directo, los talleres infantiles, la pista de patinaje y el desembarco de los Reyes Magos, que tendrá lugar el 5 de enero.

La apertura ha contado con la actuación de The Academy School, que ha puesto música al inicio de una programación pensada para todos los públicos.

Este año, el llamado Christmas Market refuerza su compromiso social con una caseta benéfica en la que participan cinco asociaciones: Mallorca Sense Fam, AG Children (centro para niños en Liberia), Dare Home – Amics de la Infància (escuela para niñas en la India), Educa Clown y Aldeas Infantiles.

Música en directo

La programación de música en directo es uno de los atractivos de esta edición, que acogerá actuaciones destacadas como Motown, Soul Sisters, el tributo a The Beatles, la Ponents Big Band y diferentes formaciones que animarán fines de semana y fechas señaladas.

Los niños disfrutan de la pista de hielo / Puerto Portals

Actividades infantiles

La oferta se completa con actividades infantiles en la Xmas Kids Zone, talleres creativos, la exposición de Playmobil, abierta hasta el 6 de enero, la tradicional pista de patinaje en la plaza mayor y el citado desembarco de los Reyes Magos.