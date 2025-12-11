Jai de Nadal 2025 en Palma: Un belén con 80 muñecos Madelman y dulces tradicionales
El Centro de Historia y Cultura Militar acoge la exposición de más de 1.000 nacimientos del mundo y una muestra de repostería conventual
Un año más la Navidad ha invadido el Centro de Historia y Cultura Militar, en la calle Sant Miquel de Palma, que ya ha inaugurado su muestra de artesanía y dulces conventuales y la de belenes. La novedad de este XIV Jai de Nadal es el gran montaje con 80 muñecos Madelman que compite con el clasicismo de los pesebres tradicionales.
Este jueves, grupos de escolares se han dedicado a contemplar los más de 1.100 nacimientos de diferentes lugares del mundo que han expuesto las hermanas Pilar y Carolina Vázquez, fieles a la cita navideña de este centro, así como los montados por Tolo Roca y Jaime Crehuet, que ofrecían a los niños detalles del proceso de creación y de los materiales utilizados.
En otra sala de la planta baja se ha instalado un gran belén, obra de Francisco Luis Sureda y Tomás Baño, en el que las figuritas se han sustituido por los conocidos muñecos articulados Madelman, que se hicieron muy populares décadas atrás. Además de esta amplia escena, los visitantes pueden contemplar algunos de estos juguetes que se han convertido en piezas de coleccionistas.
Esta amplia exposición de nacimientos y belenes se podrá visitar hasta el 3 de enero, de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
La repostería de las monjas de Santa Clara, de Santa Magdalena y del Monasterio de la Purísima Concepción vuelven a ser un gran reclamo para visitar este centro expositivo. Yemas, el típico turrón mallorquín de almendra, de chocolate, coquitos, trufas, pestiños, galletas perrunas y mazapanes son algunos de los dulces artesanales que se pueden adquirir hasta el próximo 23 de diciembre, en el mismo horario en el que se pueden visitar los belenes.
Además, las asociaciones Mans Unides, Mater Misericordia, Obras Misionarias Pontificias y la Hermandad de la Humildad y la Paz tienen también instalados puestos donde comprar regalos solidarios.
El Jai de Nadal tiene programados un concierto diario a cargo de diferentes formaciones corales, de lunes a viernes a las 19 horas y los sábados a las 12 horas.
