Hilaria Baldwin confiesa que donó todo lo que ganó por la primera foto de su hija a esta fundación de Mallorca

Hilaria Baldwin ha hablado extensamente sobre su vida en el pódcast The Viall Files, un espacio en el que semanalmente se abordan temas sobre estilo de vida, experiencias personales y relaciones amorosas. Este miércoles 10 de diciembre se ha publicado su entrevista completa.

La esposa del actor Alec Baldwin —con quien comparte una familia numerosa de siete hijos— ha reflexionado sobre la exposición de los menores en redes sociales. Durante la conversación, ha revelado que la primera fotografía de su hija mayor fue vendida por 95.000 dólares para la revista People, una cantidad que donaron íntegramente a la organización RANA de Mallorca.

Hilaria Baldwin en el Podcast The Viall Files / Instagram

La fundación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) tiene como principal objetivo prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil y adolescente, además de ofrecer apoyo y herramientas a las familias para promover entornos seguros. Su labor se centra en sensibilizar a la sociedad mediante campañas educativas, talleres y programas formativos dirigidos a niños, familias, profesionales y centros escolares.

Al hablar de su primogénita, Carmen Gabriela —nacida en 2013— y citando información publicada en El País, el matrimonio explica: “Nos gustaría que ella comprenda que tiene el poder para hacer de este mundo un lugar mejor, contribuyendo, por ejemplo, a que organizaciones como RANA ayuden a otros niños y a sus familias a crecer felices y a disfrutar de su infancia”.

Hilaria Baldwin ha expresado en numerosas ocasiones su estrecho vínculo con Mallorca. Aunque nació en Boston, creció entre Massachusetts y España, y sostiene que tanto ella como su madre se consideran mallorquinas. El País afirma las declaraciones de la empresaria en el vídeopodcast: “Mis padres y mi hermano viven en España y yo escogí vivir aquí, en EEUU. En casa celebramos nuestras dos culturas. Alec y yo criamos a nuestros hijos bilingües, como yo me crié. Esto es muy importante para mí. Entiendo que mi historia es algo distinta, pero es mía y estoy orgullosa de ella”.

Volviendo al debate sobre redes sociales, Baldwin reconoce que este es un dilema común entre las personas con notoriedad pública. A la evidente exposición y sus riesgos se suma otra realidad que la familia ha vivido de cerca: la presión mediática.

Explica que la razón por la que vendieron la primera fotografía de su hija fue la certeza de que, tarde o temprano, un paparazzi la obtendría y lucraría con ella, en beneficio suyo. Al tratarse de un matrimonio muy conocido, las persecuciones de fotógrafos eran constantes e incómodas, llegando en ocasiones a provocar enfrentamientos con Alec Baldwin.

En una conversación muy amena y reflexiva, Hilaria comenta en The Viall Files, el pódcast presentado por Nick Viall —exparticipante de The Bachelor—, que ahora prefiere publicar ella misma las fotos de sus hijos en redes sociales para evitar presiones externas: “La subo ahí, así no me van a perseguir tanto”.