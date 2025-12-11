Ana Uceda ilustra el calendario para 2026 de La Insular dedicado a las tradiciones y devociones

La ilustradora y ceramista Ana Uceda ha sido la encargada de poner imágenes al calendario de 2026 de La Insular, dedicado a las tradiciones y devociones. Sant Sebastià, sant Bernat, santa Eulàlia, sant Joan, la Mare de Déu de la Salut... Los santos y santas más significativos para Palma protagonizan cada uno de los meses en este anuario, del que se han editado 200 ejemplares.

Paz Talens, propietaria de La Insular e impulsora de este calendario, ha querido recoger las celebraciones cristianas más conocidas, en su gran mayoría ligadas a fiestas populares. Junto a las ilustraciones de Uceda, ha añadido citas y estrofas de canciones que están directamente relacionadas con la memoria colectiva mallorquina. Así, en enero contemplamos a un sant Sebastià atravesado por las flechas, pero del que brotan ramas floridas, y en febrero, a santa Eulàlia le sale una paloma de la boca mientras leemos una cita de Ramon Llull. Sant Josep, sant Jordi, santa Rita, sant Joan, santa Margalida, sant Bernat, la patrona de Palma, santa Catalina Tomàs, Tots Sants y la Sibil·la completan este poético almanaque.

Ha habido años en que los 200 calendarios se han agotado, como pasó cuando los hicieron en colaboración con la juguetería La Industrial, que cada Navidad monta un escaparate especial, y otros en los que se han quedado ejemplares sin vender. "Ya no lo puedo dejar de hacer y hay gente que los colecciona", comenta Talens sobre el anuario que cumple 12 años, la mayoría de veces ilustrado con el trabajo de fotógrafos. "Ana Uceda es una de nuestras ilustradoras más queridas e ilustra cerámica que vendemos en la tienda", explica la responsable de La Insular sobre la elección de esta artista. Se pusieron a trabajar en este proyecto con el tiempo justo, confiesa Paz Talens, satisfecha por el resultado y esas ilustraciones "muy poéticas", fruto de la "sensibilidad" de Uceda.

Los originales y esbozos de estas ilustraciones se han expuesto hace unos días en el Bar Rita, donde se vendió el original de la Mare de Déu de la Salut, correspondiente a septiembre y portada del calendario, que se puede adquirir por 10 euros en la misma tienda de La Insular o en su web.