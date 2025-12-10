Baleares impulsa una aplicación web para mejorar el bienestar emocional de sus jóvenes

La Conselleria de Salud ha puesto en marcha una nueva plataforma digital multicanal y trilingüe con un claro objetivo: mejorar el bienestar emocional de los jóvenes de Baleares. Se trata de una herramienta que desarrollarán conjuntamente el Servicio de Salud y la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y dotada con 296.368 euros para el periodo 2026-2028, según ha informado directamente la Conselleria.

La plataforma ofrecerá recursos personalizados para fomentar hábitos de vida saludables, promover la salud mental y prevenir trastornos, mediante una aplicación web accesible desde distintos dispositivos y asistida por un sistema de inteligencia artificial generativa controlada.

La iniciativa incluirá un 'chatbot' especializado en salud mental, una auténtica simulación mediante IA que ayudará al usuario con autoevaluaciones de bienestar, itinerarios personalizados, contenidos audiovisuales breves y elementos lúdicos para incentivar su uso. Además, se complementará con la ampliación del programa formativo SerenaMent y con la creación de la red de apoyo universitario XESCAU, centrada en la escucha activa y la detección temprana de malestar emocional.

Según ha asegurado el departamento autonómico de Salud, una comisión técnica con representantes de Salud, el Servicio de Salud y la Fundación Universidad-Empresa hará el seguimiento y la supervisión del despliegue del proyecto.