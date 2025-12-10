La influencer Maria Riballo confiesa cómo rechazó una pedida de matrimonio en Mallorca

La influencer Maria Riballo, conocida por sus vídeos donde mezcla rutinas de belleza con consejos sentimentales con el tono cercano de una amiga, ha desvelado en el pódcast La Influencia de Nacho Pla cómo su prometido trató de pedirle matrimonio en Baleares… dos veces.

La primera ocurrió en Mallorca, en un barco, y según cuenta, difícilmente habría podido ser un momento menos apropiado. “Primero me intentó pedir matrimonio en Mallorca. Estábamos en un barco y yo iba muy pedo. Yo estaba bailando la Macarena, no era el momento para pedirme matrimonio, porque no me iba a acordar al día siguiente”, relató entre risas.

Riballo explicó que su pareja actuó por impulso, llevado por la emoción del momento: “Se le llenó tanto el corazón de amor que le entró el impulso de pedirme matrimonio”. Sin embargo, ella tardó unos segundos en entender qué sucedía. “Me empezó a hablar, yo no entendía qué me quería decir, entonces caí. Dije: ‘Uy, no, no, no. Ahora no, Sancho, ahora no por favor’”. Finalmente, su prometido se resignó: “Bueno, cuando tú quieras”.

El segundo intento en Menorca

La pareja viajó después a Menorca, donde él preparó un nuevo plan, esta vez sin improvisaciones y con una mentira estratégica. Riballo contó que su novio la llevó a una zona desde la que supuestamente veía la puesta de sol con sus primos, algo que, confesó, “era completamente mentira”. Ella, ajena al plan, ya ni recordaba el intento fallido de Mallorca.

De pronto, mientras ella hacía fotos del paisaje, notó que algo no iba como siempre. “Se me pega al lado, empieza a mirar al suelo y digo: ‘Uy, pero qué le pasa, ¿qué habrá en el suelo?’”. Cuando él se arrodilló, el momento llegó por fin. Riballo describe lo que sintió como “momento eufórico, de éxtasis, de mezcla de todos los sentimientos bonitos que te puedas imaginar entrando en el cuerpo”. “Fue un momentazo, lloré y todo, súper bonito”, confesó.

De anécdota viral a historia de amor

Riballo, que suma más de 500.000 seguidores, demuestra una vez más por qué sus seguidores conectan tanto con ella: espontaneidad, humor y momentos vitales contados sin filtros. La historia deja claro que, aunque Mallorca no fue el escenario ideal… Menorca sí lo fue.