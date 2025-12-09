ACTIVOS MALLORCA
TIRME y Deixalles lanzan una herramienta pionera para visibilizar el impacto social del reciclaje en Mallorca
TIRME y la Fundació Deixalles presentan la Calculadora Social, una nueva herramienta digital que permite a los ciudadanos y ciudadanas de Mallorca conocer el impacto social directo del reciclaje de envases en su municipio
A través de esta aplicación, cualquier persona puede saber cuántas toneladas de envases se han recogido en su localidad durante el año y cuántas horas de trabajo se han generado gracias a su tratamiento —unas horas que corresponden a empleos ocupados por personas con contratos de inserción laboral, es decir, personas en situación de vulnerabilidad que encuentran en Deixalles una oportunidad para reincorporarse al mercado laboral.
Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar la conexión entre el gesto cotidiano de separar residuos y la creación de oportunidades sociales reales, poniendo en valor el modelo de economía circular y solidaria que impulsan Deixalles y TIRME.
Según los impulsores del proyecto, la Calculadora Social pretende “acercar a la ciudadanía el impacto positivo del reciclaje más allá de la sostenibilidad ambiental, mostrando también los beneficios sociales que genera en el territorio”.
La herramienta está disponible en línea a través del siguiente enlace: https://deixalles.org/calculadora/calculadora.php
Además, la Calculadora Social se actualizará anualmente con los datos de recogida selectiva de cada municipio de Mallorca.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Jon Kortajarena causa sensación en Alaró: el modelo vasco se deja ver en el mercadillo navideño
- La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles
- Amenazado el edificio del horno más antiguo conservado en el Coll d’en Rabassa
- Una planta tóxica e invasora amenaza la potabilidad del agua del Gorg Blau
- Guillem Coll, dos décadas de chófer de presidentes del Consell de Mallorca: «Lo que pasa dentro del coche oficial, se queda en el coche oficial. Incluso aunque no quieras, a veces escuchas cosas"
- Adiós a la zona verde junto al edificio de Gesa
- Joan Bibiloni: «Me parece patético que se vendan entradas para un concierto dentro de un año y medio y encima se agoten»