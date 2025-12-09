Ideas de experiencias en Mallorca para regalar estas Navidades

Con la llegada de diciembre, las búsquedas de regalos originales vuelven a dispararse. En medio del ruido habitual de objetos, descuentos y consumo rápido, una propuesta distinta empieza a abrirse paso en Mallorca: regalar experiencias en lugar de objetos. Esa es precisamente la apuesta de la creadora de contenido mallorquina Maria Portalo, que este año ha lanzado una guía navideña basada en opciones locales, artesanales y sostenibles. Su propuesta incluye desde accesorios y gastronomía de kilómetro cero hasta básicos de armario o suscripciones, pero donde más interés ha despertado ha sido en las experiencias.

Ideas de regalos para Navidad

Entre sus recomendaciones destaca Un Tentol, una plataforma de bienestar conocida por sus retiros en la isla, donde conviven el yoga, la gastronomía consciente y actividades centradas en el ciclo vital de la mujer. Portalo propone regalar uno de sus talleres, una opción perfecta para quienes buscan un detalle significativo que invite a desconectar y cuidarse.

Otra alternativa original es un espectáculo de improvisación en la Sala Random de Palma, una de las propuestas culturales más vivas de la ciudad, donde por apenas diez euros se puede disfrutar de una noche distinta, llena de humor y participación del público. La creadora reivindica así la cultura local como regalo, algo que no siempre se tiene en cuenta cuando se acerca la Navidad.

También hay espacio para los oficios artesanos. Portalo sugiere un taller de cerámica con mans.al.fang, una experiencia manual y creativa que permite diseñar y elaborar piezas desde cero, recuperando un ritmo más lento y tradicional. Quienes buscan un detalle más sensorial pueden optar por un brunch vegano en Plat a Plat, una propuesta gastronómica basada en productos locales que se ha convertido en referente para quienes prefieren una cocina sostenible.

No faltan tampoco opciones más exclusivas, como un taller de joyería con Saona Joies, donde los participantes pueden crear su propia pieza artesanal. Y para los amantes del dulce, una experiencia irresistible: una inmersión en la fábrica de Maua Chocolates, en la que es posible elaborar una tableta desde cero, aprender sobre el cacao y descubrir cómo trabaja una de las firmas artesanas más cuidadas de Ciutat.

La guía de Maria Portalo ha corrido como la pólvora en redes sociales, especialmente entre quienes buscan regalos más humanos, más locales y menos impulsivos. Su mensaje parece haber calado: regalar experiencias no solo apoya proyectos de Mallorca, sino que además se convierte en un recuerdo que dura mucho más que cualquier objeto envuelto bajo el árbol.