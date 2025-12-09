Creadores de contenido de Baleares conquistan el mítico ‘Ha Giang Loop’ en Vietnam: “Qué pasada”

Un grupo de creadores de contenido, entre ellos varios de Baleares, está viviendo estos días una de las aventuras más icónicas del sudeste asiático: el Ha Giang Loop, una ruta circular de más de 350 kilómetros situada en el extremo norte de Vietnam, junto a la frontera con China. El mallorquín Cristian Riutort, el menorquín Roger Anglada y el viajero catalán habitual en Mallorca Jaume Mallart, además de Poldlr, están recorriendo caminos de vértigo, carreteras de montaña apenas asfaltadas y pasos estrechos donde las motos avanzan, a ratos, deslizándose entre nubes, precipicios y cascadas. Y, por supuesto, lo están documentando todo para sus miles de seguidores.

“Estoy emocionado”: motos atascadas, caídas y paisajes

En un vídeo compartido por Jaume Mallart se ve al grupo atravesando algunos de los tramos más complejos del Loop: curvas cerradísimas, barro, rampas imposibles y motos que, en ocasiones, hay que empujar para que consigan subir. “Hay que conducir con un poco de cuidado porque las curvas son bastante pronunciadas”, comenta mientras se le escucha reír nervioso y maravillado. “Qué pasada”, añade ante un paisaje que parece sacado de otro planeta: montañas kársticas enormes, terrazas de arroz y aldeas perdidas entre la niebla.

En otro momento del vídeo, se ve a uno de los creadores levantándose del suelo tras una caída leve: “Estoy emocionado”, dice entre risas. El contenido ha empezado a viralizarse rápidamente entre seguidores de las islas, muchos de los cuales sueñan con hacer algún día esta ruta legendaria.

El Ha Giang Loop se ha convertido en los últimos años en un fenómeno global para mochileros y aventureros. La mayoría lo recorre en moto durante tres o cuatro días, aunque también existen versiones en coche o con “easy riders” (conductores locales que llevan al viajero como pasajero).

La ruta atraviesa algunos de los escenarios naturales más impresionantes de Vietnam: el Paso Ma Pi Leng, considerado una de las carreteras de montaña más espectaculares del mundo, desfiladeros donde las motos circulan al borde de cortados verticales, pueblos de minorías étnicas como los hmong o los dao rojos, y zonas donde la niebla convierte cada curva en un desafío.