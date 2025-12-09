2025 se perfila como el segundo o tercer año más cálido jamás registrado en el planeta

El planeta está a punto de batir otro preocupante récord que, una vez más, atestigua hasta qué punto el calentamiento global está alterando el mundo en el que vivimos. Según confirma el útimo el último boletín del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el gran termómetro europeo para estudiar el avance de la crisis climática en el planeta, los registros indican que 2025 ya está empatado con 2023 como el segundo año más cálido jamás registrado y que, salvo un giro completamente inesperado de los registros de diciembre, cerrará ocupando el segundo o tercer puesto del ranking histórico de años más calurosos jamás registrados en el planeta.

"Estas cifras reflejan el ritmo acelerado que está adquiriendo el cambio climático y nos recuerdan que la única forma de mitigar el aumento futuro de temperaturas es reducir rápidamente las emisiones", afirma Samantha Burgess, directora estratégica de Clima en C3S.

Los datos indican que el pasado mes de noviembre fue el tercero más cálido registrado en el conjunto del globo, con una temperatura media global de 14,02 grados y un valor hasta 1,54 grados por encima de los niveles preindustriales, el umbral que los científicos toman como referencia para estudiar el avance del calentamiento global. Estas cifras encajan con las observadas durante este otoño, una estación que ya destaca como la tercera más cálida registrado a escala global y la cuarta más calurosa vivida en Europa.

Los científicos afirman que desde septiembre hasta ahora prácticamente todo el hemisferio norte, desde Europa hasta el Ártico y Canadá, registró temperaturas por encima de lo normal para la época. Los termómetros europeos, por poner un ejemplo, estuvieron un grado por encima de lo observado en los últimos treinta años.

Extremos climáticos

El calentamiento del planeta también se percibe de forma clara en los océanos del globo. La temperatura media de la superficie marina en noviembre fue de de 20,42 grados, la cuarta cifra más alta jamás registrada para ese mes. El Pacífico Norte volvió a destacar por sus temperaturas muy superiores a la media, y en el Mar de Noruega y en el Mar del Coral se han establecido varios récords históricos de temperatura.

El único lugar donde se ha observado un ligero descenso de la temperatura marina es en el Pacífico ecuatorial central y oriental, donde los científicos intuyen que se están empezando a dar las primeras señales de transición hacia una fase débil de La Niña, un fenómeno climático natural que se relaciona con una alteración de los patrones climáticos globales.

Los expertos recuerdan que el calentamiento global no solo se refleja en los termómetros sino también en un auge de fenómenos extremos. En el último mes, sin ir más lejos, una concatenación de ciclones tropicales y lluvias monzónicas desbordadas han inundado varios puntos del continente asiático y dejado más de mil fallecidos en la zona. En buena parte de Europa, así como en el suroeste de Estados Unidos, Taiwán, África y Australia también enfrentaron fuertes episodios de lluvia, mientras regiones como México, gran parte de Asia occidental y el sur de Brasil registraron un periodo marcado por la sequía. Este contraste muestra de forma gráfica las dos caras de la moneda que es la crisis climática y que, según afirman los especialistas, también ilustra cómo las emisiones humanas desbocadas están contribuyendo a un clima cada vez más caótico y extremo.