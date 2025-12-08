Red Bull selecciona a VORO para protagonizar el menú de diciembre en el Ikarus de Salzburgo

El restaurante VORO, ubicado en Cap Vermell Grand Hotel y galardonado con 2 Estrellas Michelin y 2 Soles Repsol, ha sido elegido por Red Bull para firmar el menú del mes de diciembre en Ikarus, el prestigioso restaurante situado en el icónico Hangar-7 de Salzburgo.

La propuesta forma parte del reconocido programa Guest Chef, mediante el cual Ikarus, ubicado en la sede gastronómica de Red Bull (Hangar 7), invita cada mes a un chef de referencia internacional a diseñar una experiencia gastronómica exclusiva.

El proyecto: colaboración entre VORO e Ikarus

Para preparar este proyecto Álvaro Salazar, chef de VORO, viajó a Salzburgo acompañado por parte de su equipo con el objetivo de enseñar, transmitir y afinar cada detalle del menú junto al equipo de cocina de Ikarus, liderado por Martin Klein.

Durante varios días trabajaron de forma conjunta en la ejecución y adaptación de cada plato, asegurando que la esencia creativa de VORO se represente fielmente durante todo el mes de diciembre.

El menú que se está ofreciendo en Ikarus durante diciembre incluye una secuencia de platos emblemáticos de la cocina de Álvaro Salazar que combinan técnica, territorio y elegancia y que reflejan la identidad creativa de VORO en cada pase.

Valoración del Cap Vermell Group

El CEO de Cap Vermell Group, presente en Ikarus durante la presentación del menú, destacó la magnitud de la colaboración asegurando que “he tenido el privilegio de vivir una experiencia realmente especial”. Lo que se va a poder vivir este mes de diciembre en Ikarus, ha añadido Mir, “es una demostración del valor del talento compartido, la excelencia y la pasión por la alta gastronomía”.

Un impulso a la proyección internacional de VORO

Con esta colaboración, VORO refuerza su posición en la vanguardia culinaria europea y consolida su presencia en la escena gastronómica internacional desde uno de los escenarios más emblemáticos del sector.