Palma se endulza por una buena causa: vuelven los turrones solidarios de la Fundació Monti-Sion Solidària, Fornet de la Soca i la Asociación Algaida Solidària
El evento ofrecerá turrones artesanos y otros dulces navideños el próximo 11 de diciembre
La Navidad en Palma vuelve a tener sabor solidario. El próximo 11 de diciembre, la sede de la Fundació Monti-Sion Solidària (calle Montevideo, 3) acogerá una nueva edición de la tradicional Jornada del Turrón Solidario, una cita que cada año moviliza a vecinos, voluntarios y entidades con un objetivo común: recaudar fondos para ayudar a las familias más vulnerables de la isla.
El evento, impulsado por la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión, la propia FMS, Fornet de la Soca y la Asociación de Algaida Solidària, se celebrará de 17:00 a 20:00 horas y volverá a ser una oportunidad única para disfrutar de algunos de los dulces navideños más esperados de la temporada.
Los asistentes podrán adquirir turrones y productos navideños elaborados con recetas tradicionales, creados especialmente para la ocasión por el maestro pastelero Tomeu Arbona, alma de Fornet de la Soca, junto a un grupo de colaboradoras de Algaida que cada año ponen manos, tiempo y corazón en esta iniciativa.
Además de mantener viva la gastronomía navideña mallorquina, la jornada tiene un fuerte componente social: todos los beneficios se destinarán a sostener los proyectos de la Fundación Monti-Sion Solidària, que atiende a miles de personas a través de su banco de alimentos y otras acciones de apoyo comunitario.
