Protesta contra la tauromaquia en Muro

“Mallorca sin tortura”, “tauromaquia abolición” y “sangre y dolor nunca pueden ser tradición” son algunas de las frases que han podido escucharse hoy en Muro, donde varias organizaciones de protección animal se han reunido para protestar contra la corrida.

SATYA ANIMAL, Mallorca Against Bullfighting, PETA, Progreso en Verde y la Fundación Franz Weber han denunciado “el grave sufrimiento animal que provoca la tauromaquia” y han exigido “el fin de estas prácticas en Mallorca y en todo el territorio español”.

En un comunicado, han explicado que su actuación “intensa y contundente” ha ido destinada a “hacer visible lo que normalmente permanece oculto: las máscaras de torero representaban simbólicamente a los toros que serían matados y maltratados a lo largo del día. Un “torero”, atado y con una máscara cubriéndole la cabeza, encarnaba la perspectiva radicalmente invertida: se convirtió en el símbolo del ser indefenso, sin voz y sin posibilidad alguna de huida. Esta puesta en escena visibilizó lo que habitualmente queda en la sombra: la absoluta indefensión que sufre cada animal al enfrentarse a la arena”.

En su escrito, las organizaciones recuerdan que los animales sometidos a estos espectáculos sufren dolores físicos extremos, así como un enorme estrés y miedo. “Ninguna tradición justifica la tortura. La violencia no tiene cabida en una sociedad que se compromete con valores de compasión y respeto”, subrayan.

Las organizaciones también han querido remarcar su especial preocupación por la presencia de niños y adolescentes entre el público. “Varios menores fueron llevados por sus padres a la arena para presenciar el espectáculo. Estudios de la psicología del desarrollo y de la investigación sobre la violencia demuestran que la exposición temprana a la violencia —también contra los animales— puede reducir la capacidad de empatía y contribuir a la normalización de la violencia”, señalan.