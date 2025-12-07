Protesta contra la tauromaquia en Muro
Distintas asociaciones de protección animal han exigido “el fin de estas prácticas en Mallorca y en todo el territorio español”
“Mallorca sin tortura”, “tauromaquia abolición” y “sangre y dolor nunca pueden ser tradición” son algunas de las frases que han podido escucharse hoy en Muro, donde varias organizaciones de protección animal se han reunido para protestar contra la corrida.
SATYA ANIMAL, Mallorca Against Bullfighting, PETA, Progreso en Verde y la Fundación Franz Weber han denunciado “el grave sufrimiento animal que provoca la tauromaquia” y han exigido “el fin de estas prácticas en Mallorca y en todo el territorio español”.
En un comunicado, han explicado que su actuación “intensa y contundente” ha ido destinada a “hacer visible lo que normalmente permanece oculto: las máscaras de torero representaban simbólicamente a los toros que serían matados y maltratados a lo largo del día. Un “torero”, atado y con una máscara cubriéndole la cabeza, encarnaba la perspectiva radicalmente invertida: se convirtió en el símbolo del ser indefenso, sin voz y sin posibilidad alguna de huida. Esta puesta en escena visibilizó lo que habitualmente queda en la sombra: la absoluta indefensión que sufre cada animal al enfrentarse a la arena”.
En su escrito, las organizaciones recuerdan que los animales sometidos a estos espectáculos sufren dolores físicos extremos, así como un enorme estrés y miedo. “Ninguna tradición justifica la tortura. La violencia no tiene cabida en una sociedad que se compromete con valores de compasión y respeto”, subrayan.
Las organizaciones también han querido remarcar su especial preocupación por la presencia de niños y adolescentes entre el público. “Varios menores fueron llevados por sus padres a la arena para presenciar el espectáculo. Estudios de la psicología del desarrollo y de la investigación sobre la violencia demuestran que la exposición temprana a la violencia —también contra los animales— puede reducir la capacidad de empatía y contribuir a la normalización de la violencia”, señalan.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
- Los policías alemanes que apalearon a un taxista en Mallorca evitarán la cárcel tras indemnizar a la víctima
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
- Rata Market de Nadal en el Palacio de Congresos de Palma