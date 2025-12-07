Preguntas frecuentes sobre la baliza V16 en Mallorca: todo lo que deben saber los conductores de la isla

La baliza V16 conectada está llamada a sustituir definitivamente a los triángulos de emergencia como sistema para señalizar averías y accidentes en carretera a partir del 1 de enero de 2026. En una isla como Mallorca, con mucha circulación en vías como la Ma-20, la Ma-13 o la autovía de Llevant, este pequeño dispositivo puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

Muchos conductores se preguntan todavía si la baliza V16 es obligatoria, cómo se usa, si hay que registrarla en la DGT o qué multa puede caer si no se lleva en el coche. En esta guía resolvemos, en formato de preguntas frecuentes, las principales dudas pensando en los conductores mallorquines.

¿Qué es exactamente la baliza V16 y por qué es importante en una isla como Mallorca?

La baliza V16 es una luz de emergencia de color ámbar intermitente que se coloca en el techo del vehículo cuando este queda inmovilizado en la carretera por una avería o un accidente.

Sustituye a los triángulos de emergencia y tiene una ventaja clave: se puede colocar sin bajar del coche, algo fundamental en:

Tramos con mucho tráfico, como la Vía de Cintura (Ma-20) .

. Zonas con poca iluminación o sin arcén.

Carreteras secundarias estrechas del interior de la isla.

¿La baliza V16 es obligatoria para circular por Mallorca?

La normativa de tráfico es estatal, por lo que las mismas reglas se aplican en Mallorca y en el resto de España.

El calendario de sustitución de los triángulos por la baliza V16 conectada está marcado por la DGT, y el objetivo es que este dispositivo sea el sistema de referencia para señalizar un vehículo inmovilizado.

Aunque durante un tiempo puedan convivir ambos sistemas, lo más prudente para quienes circulan por las autopistas mallorquinas, carreteras del interior y vías de acceso a polígonos y zonas industriales es contar ya con una baliza V16 conectada y homologada.

Luz V16 de Osram / Osram

¿Qué diferencia hay entre una V16 normal y una V16 conectada a DGT 3.0?

En el mercado pueden encontrarse dos tipos de dispositivos:

V16 no conectada

Emite luz y sirve para señalizar el vehículo, pero no envía información a la DGT .

. V16 conectada a DGT 3.0

Además de la luz, incluye un módulo de comunicaciones que, al activarse, envía la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0.

En carreteras muy transitadas de Mallorca, como la Ma-13 (Palma–Inca–Sa Pobla) o la Ma-19 hacia el aeropuerto y el Llevant, que otros usuarios y sistemas de tráfico reciban un aviso extra de que hay un coche parado es una capa adicional de seguridad muy relevante.

¿Tengo que registrar mi baliza V16 en la DGT si vivo en Mallorca?

La respuesta es no. Ni los conductores de Mallorca ni los del resto de España tienen que registrar manualmente la baliza V16 en la DGT. No hace falta:

Entrar en ninguna web.

Introducir matrículas.

Hacer un alta previa.

La baliza V16 conectada se encarga de comunicarse automáticamente con la DGT cuando la enciendes por una emergencia, estés donde estés: en la Ma-1 hacia Calvià, en la Ma-10 cruzando la Serra o en cualquier otra carretera de la isla.

Baliza V16 / DM

Entonces, ¿qué significa eso de “vincular la baliza V16”?

La palabra “vincular” suele aparecer en:

Instrucciones de algunas marcas de balizas .

. Aplicaciones de aseguradoras que operan en Mallorca.

En realidad, se refiere a enlazar el dispositivo con una aplicación móvil privada, no con la DGT.

Al hacerlo, el usuario puede disponer de servicios extra, como:

Aviso automático a la grúa o al seguro.

o al seguro. Mensajes a familiares si se activa la baliza en carretera.

si se activa la baliza en carretera. Información sobre el estado del dispositivo (batería, conectividad, etc.).

Todo esto es opcional: la baliza será igual de válida para circular por Mallorca aunque no la vincules a ninguna app.

¿Cómo sé si la baliza V16 que he comprado en Mallorca está homologada?

Tanto si la has comprado en un hipermercado de la isla, una tienda de Palma o por internet, debes comprobar:

Código de homologación En la carcasa debe aparecer un código tipo:

LCOE XXXXXXXXX

IDIADA XXXXXXXXX

Listado oficial de la DGT. El modelo debe figurar en el listado de balizas V16 conectadas autorizadas por la DGT. Mención a DGT 3.0 En la caja o manual tiene que indicarse claramente que es una baliza V16 conectada a DGT 3.0, no solo una “señal V16” genérica.

Si cumple estos puntos, puedes usarla con tranquilidad tanto en las vías principales de Mallorca como en cualquier otra carretera de España.

¿Cuántos años dura la conectividad de la baliza V16?

La mayoría de balizas V16 conectadas que se encuentran en el mercado incluyen 12 años de conectividad sin cuotas añadidas.

Eso significa que, durante ese periodo, cada vez que la actives en la Ma-20, en la carretera de Manacor, en la de Llucmajor o en cualquier otra vía de mallorquina:

La baliza se iluminará para avisar al resto de conductores.

para avisar al resto de conductores. El dispositivo enviará su ubicación a la DGT para informar de la incidencia.

Antes de comprarla, conviene revisar en la caja cuántos años de servicio de datos incluye.

¿La DGT sabe quién soy al encender la baliza en Mallorca?

No se trata de identificar al conductor, sino de señalar la presencia de un vehículo inmovilizado.

En general, la baliza V16 conectada transmite:

La posición del coche averiado o accidentado .

. El identificador del dispositivo.

No hace falta que se envíen tus datos personales o tu matrícula para que el sistema funcione, de modo que el uso de la baliza es, a efectos prácticos, anónimo.

¿Qué pasa si sufro una avería en la Ma-20 o en la autopista al aeropuerto y no tengo baliza V16?

No disponer de un sistema de señalización adecuado conlleva dos problemas:

Riesgo para tu seguridad : bajar del coche en plena Vía de Cintura , la Ma-19 hacia el aeropuerto o cualquier vía de Mallorca para colocar triángulos supone una exposición muy peligrosa.

: bajar del coche en plena , la Ma-19 hacia el aeropuerto o cualquier vía de Mallorca para colocar triángulos supone una exposición muy peligrosa. Posibles sanciones económicas si no señalizas correctamente la avería según la normativa vigente.

Por eso, la recomendación de los expertos en seguridad vial es clara: a partir del 1 de enero de 2026 hay que llevar siempre una baliza V16 conectada y homologada en el vehículo, tanto si solo te mueves por la isla como si viajas a la Península en ferry.

¿Cómo usar la baliza V16 en una carretera de Mallorca?

El procedimiento es el mismo circules donde circules:

Detén el vehículo lo más apartado posible del carril, sin invadir un cambio de rasante o una curva. Enciende la baliza V16 desde el interior del coche. Colócala en el techo del vehículo ayudándote del imán desde el interior del vehículo, sacándola por la ventanilla. Comprueba que la luz ámbar intermitente se ve a distancia. Solo si es seguro, ponte el chaleco reflectante y sal del coche.

En tramos especialmente delicados de Mallorca —como los túneles, la Serra de Tramuntana o zonas con arcén muy estrecho—, la posibilidad de no tener que caminar hacia atrás para colocar triángulos es una ventaja de seguridad evidente.

Coloca la baliza desde el interior del vehículo / DM

¿Puedo seguir usando los triángulos en mis desplazamientos por Mallorca?

Durante el periodo de transición, muchos conductores llevan todavía triángulos y baliza V16. Sin embargo:

Los triángulos obligan a caminar por el arcén , algo especialmente peligroso de noche o con lluvia.

, algo especialmente peligroso de noche o con lluvia. La baliza V16 se coloca sin salir del coche y reduce al mínimo la exposición al tráfico.

Aunque la DGT marque un calendario legal, la recomendación práctica en Mallorca es clara: apostar cuanto antes por la baliza V16 conectada como sistema principal de señalización.

¿Qué baliza V16 es más recomendable para los conductores de Mallorca?

A la hora de elegir, conviene fijarse en: