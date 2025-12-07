Queridos lectores, resulta, sucede y acontece, que nuestra ciudad ha decidido competir con los mercados navideños del norte de Europa, y lo está consiguiendo. Como bien apunta la presidenta de PIMECO, nos hemos convertido en una ciudad que ofrece experiencias únicas. Somos una ciudad en donde puedes vivir momentos que trascienden lo ordinario a la vuelta de la esquina.

Para ejemplo un botón. El market navideño de sa Feixina ha llegado con gran energía y no poca polémica, pero ante los escépticos que fruncían el ceño, las colas de familias entusiastas les han dado la razón a quienes apostaron por traer un pedacito del norte europeo a nuestras latitudes mediterráneas. Porque ver a pequeños y mayores patinando, mientras otros sorben un vino caliente o degustan galletas de jengibre, es el epítome de una escena navideña.

Pero esto no acaba ahí. Ciutat entera bulle de actividades, desde los barrios tranquilos, pasando por el centro, nadie se queda sin su ración de alegría navideña, con luces por aquí y por allá, conciertos, talleres… en fin, que ya es Navidad en Palma y el cuerpo lo sabe.

Así que mientras las luces parpadean y los villancicos suenan, nosotros seguimos aquí, incansables cronistas de esta avalancha de eventos. Porque si nuestra ciudad se mueve, nosotros vamos detrás. Con libreta, cámara y una sonrisa

T-Roc

Más de 50 concesionarios encendieron sus luces al mismo tiempo en toda España. Volkswagen orquestó una presentación masiva y coordinada que congregó a 3.600 invitados de norte a sur del país. Todos bajo la misma banda sonora, el mismo estilo visual y con un único protagonista sobre el escenario: la nueva generación del T-Roc.

En Mallorca, AWAUTO se convirtió en el gran escenario insular de esta celebración simultánea. Cerca de 300 asistentes se dieron cita bajo el lema Larga vida al Roc para ser testigos del desvelamiento exacto que, en ese mismo instante, vivían miles de personas en el resto del territorio.

Rostros conocidos de la televisión y la sociedad mallorquina no quisieron perderse las novedades del SUV más vendido de Volkswagen en España. Diseño renovado, mayor calidad interior, tecnología de última generación y, como gran apuesta, gama 100% híbrida con etiqueta ECO para todos sus modelos.

«El T-Roc ha sido uno de los grandes pilares de la marca», destacó Julián Echevarría, gerente de AWAUTO, visiblemente satisfecho. Después de nueve años y dos millones de unidades vendidas en Europa, el líder se reinventa.

La puesta en escena fue tan dinámica como el propio coche. Fresca, con estilo y ese toque juvenil tan roquero. Una noche para celebrar a lo grande.

Premios COPE

Es Molí des Comte se vistió de gala para acoger la entrega de los premios Populars 2025 de COPE Mallorca. Más de 300 invitados de la sociedad civil, militar y autoridades se dieron cita en una velada que ya forma parte del calendario social mallorquín.

Los galardones de este año distinguieron trayectorias y proyectos muy diversos. El doctor José Ignacio Ramírez recibió su reconocimiento junto a la asociación Amics de la Infància, mientras que la finca Son Mut Nou fue premiada por su labor en la conservación de variedades autóctonas de higuera.

El deporte también tuvo su espacio con la atleta Esperança Cladera, y la cultura brilló con la propuesta escénica Teatre de Barra. Mención especial para Nicolau Tous y Toni Ortiz, históricos técnicos de Radio Popular y Radio Mallorca, cuyas décadas de profesión les han convertido en voces imprescindibles.

La presidenta Marga Prohens cerró el acto con un discurso que puso el broche de oro a una noche emotiva. Porque estos premios no solo reconocen méritos, celebran el tejido vivo de nuestra isla.

Excelentes

El Ayuntamiento de Calvià volvió a reunir a empresarios y comerciantes del municipio para entregar la tercera edición de los Premios Calvià Excelentes. Una cita ya afianzada que reconoce el motor económico y social de la zona.

La acogida fue notable. Un total de 102 candidaturas compitieron en cinco categorías diferentes, demostrando la vitalidad del comercio local. Los ganadores recibieron 300 euros y una estatuilla especial creada por el artista Carlos Terroba, de la plataforma Ou Verd. La pieza representa el corazón de Palmanova, ese icono del paseo marítimo que ya forma parte de la identidad del municipio.

La emoción llegó con el Premio Especial a la Trayectoria Empresarial. Almacenes Ferragut, con más de 40 años de historia, fue el merecido ganador. Lorenzo Ferragut recogió el galardón en nombre de una empresa familiar que ha sabido mantenerse viva generación tras generación. Un referente en materiales de construcción que va desde la cimentación hasta los acabados finales. Porque premiar la excelencia es también celebrar el esfuerzo diario de quienes hacen grande a Calvià.

Sabores del color

El restaurante La Mujer de Verde acogió una inauguración tan singular como deliciosa. Marga Bermejo presentó Sabores del color, una propuesta que va más allá de colgar cuadros en una pared. Aquí el arte abstracto dialoga con la cocina vegana en una experiencia que entra por los ojos y se queda en el paladar.

Amigos, admiradores y curiosos se dieron cita para celebrar esta apuesta multisensorial donde los lienzos de Bermejo conversan con los platos del restaurante. Porque si el arte abstracto juega con formas y texturas, la gastronomía vegana hace exactamente lo mismo con sabores y colores.

La artista, visiblemente emocionada, recibió el cariño de todos los asistentes en un espacio que ya de por sí invita a la creatividad.

Una noche para degustar con calma, donde cada obra pedía su maridaje y cada plato evocaba un cuadro. Arte que se come, comida que se mira. Así de bonito.