Rata Market Nadal abre sus puertas en el Palau de Congressos

La 11ª edición del Rata Market Nadal espera a numerosos visitantes en el Palau de Congressos de Palma. Esta cita con el producto local y sostenible ha abierto sus puertas a las diez y media de la mañana y permanecerá abierta hasta las 20.30 horas. Se prolongará hasta el próximo lunes día 8, festivo, con entrada gratuita las tres jornadas.

La inmensa mayoría de expositores, 100 en total, han expresado su satisfacción por el arranque de un mercadillo que, según su máximo responsable, Miquel Ferrer, espera a unas 12.000 personas, cifra que ya se logró en la pasada edición.

"Venimos desde hace años y este es uno de los mejores inicios de los últimos años en cuanto a afluencia de visitantes", han señalado Aitor Vázquez y Sonia Matas, dos visitantes que iban a la caza de "algún producto navideño".

La programación incluye un sinfín de actividades, desde cuentacuentos y conciertos, uno de los más esperados el de Joan Xanguito (el lunes a partir de las 13 horas), hasta talleres infantiles o shows de magia, como el que ofrecerá Joan Cassanyes.

La jornada de hoy sábado ha arrancado con una sesión de cuentacuentos a cargo de Víctor Uwagba. Por la tarde habrá más cuentacuentos, con Conta Contat (16.30 horas), un ‘pintacares infantil’, de 17 a 19 horas; y una conversación, bajo el título ‘Fan Burger Club presenta ‘Sa Millor’, que reunirá a Alejandro Guerrero, Roberto Martín y Andrea Moretto Bés.

Petricor, el Forn del Pla de na Tesa, Fet de Fang, la joyería D&A, Petita Lechatrose, MR Sa Fusteria y Veke son solo algunos de los participantes en este Rata Market dedicado a la Navidad. También hay una zona gastronómica, con productos artesanos, streetfood, hamburguesas y café de especialidad, entre otras propuestas.