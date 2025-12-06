Cristina Sánchez, ganadora de Xef Jove: “Quiero subir más escalones y ser una chef”

Cristina Sánchez, de 20 años, es la ganadora del certamen Xef Jove del programa Art Jove, organizado por el Govern. Descubrió la cocina por casualidad, pero ahora aspira a seguir en esta profesión y convertirse en una cocinera profesional. “Quiero subir más escalones y ser una chef”, asegura esta joven, que elaboró una receta de carrilleras que le ha dado el premio.

Cristina Sánchez posa con su plato ganador. / Mater

Como ganadora de Xef Jove, Cristina Sánchez, que actualmente trabaja en el Centro Especial de Empleo de Mater, donde había cursado la formación dual en cocina, ha recibido un premio de 1.500 euros y otros 2.100 para poder asistir un curso monográfico en el Basque Culinary Center durante 2026, algo que le emociona especialmente. “Es una cosa que no me esperaba y tengo mucha ilusión”, comenta la joven. Admite que vio difícil vencer en la final, celebrada el pasado jueves por la tarde, pero que sus compañeros le dieron confianza.

Su receta ganadora son unas carrilleras con gel de hierbabuena con crujiente de patata y puré de boniato, un plato improvisado a partir de los tres ingredientes que debían emplear para pasar a la final: porc negre, vino tinto y patata, productos locales. “Había hecho carrilleras antes, pero no de esta forma”, comenta, por lo que estuvo practicando la elaboración desde la semifinal del certamen.

Cristina Sánchez reibe el premio de manos del conseller Sáenz de San Pedro. / Mater

La final de Xef Jove tuvo lugar el pasado jueves en la Escuela de Hotelería de Baleares y la entrega de los galardones contó con el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; la directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern; y el director del IBJove, Tomás Amer.

El jurado estuvo formado por los cocineros Miquel Calent y Tomeu Caldentey, la empresaria Xisca Pocoví, la periodista especializada Lydia Larrey y la secretaria del certamen, Natàlia Rabassa. En segundo lugar quedaron Pablo Izquierdo y Carlos Zafra, con un premio de 750 euros cada uno.

En esta primera edición de Xef Jove quedaron finalistas Jorge Lozano, Penélope Paz, Alba Rascón y Cati Vigo, esta última también alumna de formación dual en Mater.

Cristina Sánchez y Cati Vigo, emocionadas tras la victoria de la primera de ellas. / Mater

Durante la final del certamen también se eligió la mejor tapa hecha con galleta de aceite de entre las propuestas de otros cocineros que no habían accedido a la final y en este caso la ganadora fue la elaboración de Claudia Bonilla.