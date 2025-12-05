Detienen a Natalio Grueso, condenado por el caso Niemeyer, en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga

Detenido Natalio Grueso en el sur de Portugal. El programador cultural, que llevaba más de dos años fugado de la justicia tras ser condenado a ocho años de prisión por delitos relacionados con su gestión al frente del Centro Cultural Óscar Niemeyer, fue arrestado ayer en la localidad lusa de Olhao, en la región del Algarve. Actualmente se encuentra en dependencias de la policía portuguesa, pendiente de comunicarse con su abogado, Francisco Miranda.

Natalio Grueso llevaba en busca y captura para su ingreso inmediato en prisión desde agosto de 2023. Antes, en 2020, el exdirector general del Centro Niemeyer fue condenado a cinco años por el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y tres años más por el delito continuado societario. Eso ocurrió el 25 de junio de 2020, y la sentencia fue firme el 6 de abril de 2023.

Aproximadamente un mes después, Natalio Grueso –quien dirigió el centro cultural de la ría de Avilés entre 2007 y 2012– solicitó el indulto al Ministerio de Justicia a través de la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia. Apoyaron esta solicitud personalidades artísticas como el cineasta norteamericano Woody Allen, los cantautores Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat, la cantante India Martínez y el exministro de Justicia y editor Manuel Pimentel. El argumento fuerza de la petición radica en "la desproporción" de la pena impuesta a Grueso por la malversación de 78.819 euros. La defensa añadió, entre otras cosas, la "innegable contribución" de su representado al "desarrollo e impulso de la cultura española".

A continuación, la defensa del exdirector del Niemeyer, del despacho Vox Legis, solicitó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias la suspensión de la entrada en prisión de Natalio Grueso a la espera de que se resolviera el indulto. Solicitud que fue denegada el 13 de julio de 2023 y contra la que el abogado del exgestor cultural presentó recurso de apelación. Se rechazó de nuevo. Así que el 31 de julio de ese mismo año la Audiencia ofició a la Policía Judicial para el "inmediato ingreso en prisión del penado".

Desde entonces, Grueso había permanecido en paradero desconocido hasta que ayer fue detenido por la Policía en Portugal.