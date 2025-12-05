La Comunidad de Madrid concluye que "no existe evidencia" de que el Hospital de Torrejón reutilizase material sanitario de un solo uso

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha concluido este viernes que no existe evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón. Así lo determina el informe elaborado por la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria tras una actuación urgente realizada desde primera hora de la mañana.

Según recoge el documento, la inspección se activó tras informaciones que apuntaban a una posible reutilización de catéteres utilizados en la actividad de cardiología-hemodinámica. Para verificar los hechos de forma objetiva, técnicos de la Dirección se desplazaron al centro y mantuvieron reuniones con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización, quienes negaron la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento.

Los inspectores revisaron los registros de la central de esterilización, sin que conste actividad aplicada a material desechable de un solo uso. También verificaron el material almacenado en la unidad de cardiología-hemodinámica, confirmando que los catéteres cuentan con marcado CE y proceden de fabricantes autorizados. Además, se inspeccionaron las zonas de residuos y almacenamiento, confirmando que no existía material previamente utilizado fuera de los contenedores destinados a su eliminación.

El informe final concluye que las actuaciones realizadas "no han puesto de manifiesto ninguna evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso", constatando que la revisión realizada es coherente con las manifestaciones del equipo directivo y de las unidades implicadas.

Reunión con Ribera Salud el próximo martes

La Comunidad de Madrid mantendrá una reunión el martes 10 con los máximos responsables de Ribera Salud, entidad que gestiona el Hospital Universitario de Torrejón. A la cita acudirá el presidente del grupo, Emmanuel de Geuser, tras ser convocado por la Consejería para analizar la situación del centro.

Al frente del hospital continúa Santiago Orio, director gerente desde octubre, con Sonia Hernández como directora de operaciones de Ribera Salud. Esta reunión se enmarca en las medidas urgentes activadas por el Ejecutivo autonómico, que ha desplegado equipos multidisciplinares para recabar información adicional e impulsar una inspección preliminar.

La Consejería recuerda también que el centro "ha sido sometido este año a cerca de 40 auditorías de actividad asistencial, calidad, seguridad y gestión económica, sin que se hayan detectado irregularidades".

Por su parte, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que la Comunidad de Madrid actuará "con contundencia" y ha reiterado que cualquier mala práctica "será erradicada", subrayando que todas las actuaciones se realizarán "con la información necesaria y en defensa del sistema sanitario y de los madrileños".