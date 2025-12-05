El color Pantone 2026 es casi el no color, el Cloud Dancer 11-4201

Amantes del no color, de la blancura imperfecta, del blanco roto o sucio... estáis de suerte. Pantone, el oráculo cromático del mundo del diseño y la moda, da carpetazo a la era del marrón elegante y sofisticado del Mocha Mousse para bendecir el año del Cloud Dancer, el tono según su escala de colores, que lleva exactamente la referencia 1-4201. Será el tono que promete regir las tendencias en la decoración, que después se trasladan a la moda, las pasarelas, y la calle.

El Instituto Pantone es quien ofrece esta referencia que califican de manera poética como un "un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada. PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un blanco ondulante impregnado de serenidad, fomenta la verdadera relajación y la concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire, dando espacio a la innovación".

"En un mundo en el que el color se ha convertido en sinónimo de expresión personal, esta tonalidad puede adaptarse, armonizar y crear contraste, aportando una sensación de ligereza a todas las aplicaciones de productos y entornos, ya sea de forma individual o combinada con otras tonalidades", explica Latrice Eiseman, directora ejecutiva de Pantone color Institute.

Tradición desde 1999

Cloud Dancer (Pantone 11-4201) es el color del año número 27º, pues Pantone Color Institute puso en marcha la elección del color del año en 1999 con el objetivo, según explica, de "involucrar a las comunidades de diseño globales y a los entusiastas del color, generando conversaciones sobre el significado cultural del color". Para ello considera tendencias de múltiples industrias, así como las esperanzas y aspiraciones de creadores y artistas.

El primer Color Pantone del Año fue Cerulean Blue, y tras él han venido ya 26 colores más. En esta década se han seleccionado Classic Blue (2020), Ultimate Gray e Illuminating (2021), Very Peri (2022), Viva Magenta (2023), Peach Fuzz (2024) y Mocha Mousse (2025).

"En este momento de transformación, cuando estamos reimaginando nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, Cloud Dancer es una tonalidad blanca discreta que ofrece una promesa de claridad", señala Eiseman, en el comunicado. "Como una declaración consciente de simplificación, Cloud Dancer mejora nuestra concentración, liberándonos de la distracción de las influencias externas".

Paleta de tonos Pastel empolvados para combinar con el Cloud Dancer. / PANTONE

Siete paletas para combinar

Pantone acompaña la presentación de este color nube, el Cloud Dancer, con siete paletas de colores con las que explorar y combinar el color del Año. Cada una con su propia armonía y sensaciones.

Poderosos pasteles: se compone de tonos pastel y neutros, agradables y discretos.

Luces y sombras: una paleta velada de tonos suaves y oscuros que crean contraste.

Relajación: se trata de tonos cálidos que invitan al descanso.

Atmosférico: se integra por colores grises, azules claros y frescos que emanan profundidad.

Zonas de Confort: son colores naturales y orgánicos que transmiten una sensación de reposo.

Tonalidades tropicales: son colores vivos, cítricos, brillantes y exóticos.

Glamour y brillo: son colores que generan contraste entre el blanco y el negro con toques deslumbrantes.