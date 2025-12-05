La cocinera Cristina Sánchez gana la primera edición de Xef Jove

Cristina Sánchez, de 20 años, ha obtenido el primer premio en el certamen Xef Jove, que ha sido concedido este pasado jueves en la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares. Esta es la primera vez en la historia del programa Art Jove que se concede el galardón en esta categoría de cocina.

La ganadora de Xef Jove, que ha obtenido este año el título de auxiliar de cocina en Mater, ha conseguido 1.500 euros en metálico y otros 2.100 para poder asistir a un curso monográfico en el Basque Culinary Center durante 2026, ha informado el Govern.

Los cocineros participantes en esta final. / Caib

La entrega de los galardones ha corrido a cargo del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; la directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern; y el director del IBJOVE, Tomás Amer.

Además, el jurado, formado por los cocineros Miquel Calent (presidente) y Tomeu Caldentey, la empresaria Xisca Pocoví, la periodista especializada Lydia Larrey y la secretaria del certamen, Natàlia Rabassa, han considerado merecedores del segundo premio a Pablo Izquierdo y a Carlos Zafra, que obtienen 750 euros cada uno.

Además de los ganadores, los finalistas eran Jorge Lozano, Penélope Paz, Alba Rascón y Cati Vigo. Todos ellos debían cocinar un plato que debía llevar obligatoriamente cerdo, vino tinto con D.O. y patata, todos productos de las Islas.

Para amenizar el acto, el público asistente pudo probar y votar la mejor tapa hecha con galleta de aceite, que han realizado otros cocineros que se presentaron en el certamen y que no han accedido a la final. La ganadora ha sido la tapa elaborada por Claudia Bonilla.