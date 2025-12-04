¿Cómo vincular y registrar en la DGT la baliza V16? La duda que tienen miles de conductores

Muchos conductores se preguntan estos días cómo vincular o registrar en la DGT la nueva baliza V16 conectada, que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, la respuesta es más sencilla de lo que parece: no hace falta hacer ningún trámite ni registro manual en la Dirección General de Tráfico.

La propia baliza es la que se conecta de forma automática con la plataforma DGT 3.0 cuando se activa en caso de avería o accidente.

¿Es obligatorio registrar la baliza V16 en la DGT?

La respuesta es no. La DGT no exige ningún tipo de alta, registro online ni formulario previo para que la baliza V16 funcione correctamente.

Lo realmente importante es que el dispositivo:

Sea una V16 conectada , es decir, que incluya conectividad integrada con la plataforma DGT 3.0.

, es decir, que incluya conectividad integrada con la plataforma DGT 3.0. Esté homologado y figure en el listado oficial de la DGT de señales V16 autorizadas.

y figure en el listado oficial de la DGT de señales V16 autorizadas. Disponga del código de homologación grabado en la carcasa (suele comenzar por LCOE o IDIADA).

grabado en la carcasa (suele comenzar por LCOE o IDIADA). Incluya, como mínimo, 12 años de servicio de conectividad, sin cuotas adicionales.

Si la baliza cumple estos requisitos, ya está lista para comunicarse con Tráfico sin que el conductor tenga que hacer nada más.

Así funciona la conexión automática con DGT 3.0

Las nuevas balizas V16 conectadas incorporan en su interior un pequeño módulo de comunicaciones (tipo eSIM y tecnología IoT) y, en muchos casos, sistema de posicionamiento.

Cuando el conductor sufre una incidencia en carretera y enciende la baliza tras colocarla en el techo del vehículo, bien visible, el dispositivo:

Envía automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0.

a la plataforma DGT 3.0. Informa de la presencia de un vehículo inmovilizado en la vía.

Permite que ese aviso se comparta con otros servicios y paneles de tráfico para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de atropellos.

Todo este proceso es automático y anónimo: la DGT recibe los datos de posición y el identificador del dispositivo, pero no necesita que el conductor se haya registrado previamente ni que aporte su matrícula.

Baliza V16 / DM

¿Entonces qué significa “vincular” la baliza V16?

La confusión viene porque algunos fabricantes y aseguradoras hablan de "activar la baliza", “vincular la baliza” o “registrar el dispositivo” en sus propias plataformas.

En estos casos, lo que se vincula no es la baliza con la DGT, sino con:

Una aplicación móvil del fabricante .

. El sistema de la compañía aseguradora del vehículo .

. Un servicio privado de asistencia en carretera.

Normalmente, estos pasos suelen consistir en:

Descargar una app en el móvil.

Crear una cuenta de usuario.

Escanear un código QR de la baliza o introducir el número de serie.

de la baliza o introducir el número de serie. Añadir datos como la matrícula del vehículo o la póliza.

Esta vinculación es opcional desde el punto de vista legal. Puede ofrecer servicios extra, como avisar automáticamente a la grúa, informar a un familiar o consultar el estado del dispositivo, pero no es necesaria para que la baliza sea válida ante la DGT.

¿Qué debo hacer el día que tenga una avería?

En caso de incidente en carretera, el procedimiento será muy sencillo:

Detén el vehículo en un lugar seguro, siempre que sea posible. Enciende la baliza V16 desde el interior del coche. Colócala en el techo, de forma visible. Si procede, ponte el chaleco reflectante y sal con precaución.

Desde el momento en que la baliza se enciende:

Empieza a emitir la luz amarillo-ámbar intermitente visible a larga distancia.

visible a larga distancia. Se activa la conexión con la DGT, enviando su posición.

No tendrás que hacer ningún registro ni pulsar botones adicionales para comunicarte con Tráfico: la propia baliza se encarga de “avisar” por ti.

Conclusión: la mejor “vinculación” es elegir bien la baliza

Aunque muchos conductores buscan en internet cómo “vincular” o “registrar” su baliza V16 en la DGT, lo cierto es que todo el proceso de comunicación con Tráfico es automático.

La clave no está en rellenar formularios, sino en elegir un dispositivo conectado, homologado y con años de servicio garantizados. Una vez en el coche, el día que realmente la necesites, bastará con encenderla y colocarla en el techo: ella sola se encargará de avisar a la DGT y al resto de usuarios de la vía.