Isabel Guarch presenta en Madrid la exposición 'Mallorca Eterna' arropada por 'celebrities' y miembros de la alta sociedad

La diseñadora mallorquina Isabel Guarch ha presentado en Madrid su exposición Mallorca Eterna en un evento que reunió a 198 invitados entre celebrities, personalidades del mundo cultural y miembros de la alta sociedad de Madrid y Mallorca.

La cita tuvo lugar en el espacio Abadía Retuerta Craft y contó con la presencia de la actriz y presentadora Belinda Washington, la actriz Esmeralda Moya, influencers, periodistas y figuras del ámbito empresarial como Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta.

Durante el acto, Guarch pronunció un emotivo discurso en el que recordó el legado artístico y sentimental transmitido por su madre y sus raíces mallorquinas. "Cuando imaginé Mallorca Eterna no pensé solo en una colección, pensé en mi propia historia. Cada joya lleva un pedacito de ese legado familiar", afirmó.

Un viaje por la identidad cultural de Mallorca

La exposición propone un recorrido narrativo a través de varias colecciones emblemáticas de la firma: Llums, Formentor, Reial, Creu y Foners, que funcionan como hilos conductores de una mirada a la memoria, la tradición y la estética de la isla.

La colección Creu, inspirada en la Cruz de Calatrava, abre el itinerario y supone el origen de la línea mediterránea creada por Guarch en 2005. A esta le siguen propuestas como Foners, dedicada a la figura histórica del foner balear y a su relevancia en la identidad mediterránea; Llum, inspirada en el rosetón central de la Catedral de Palma; Reial, que evoca el nacimiento del real de oro de Mallorca en 1310, y Formentor, un homenaje a la naturaleza de la Serra de Tramuntana y al imaginario poético de Costa i Llobera.

Una celebración del patrimonio isleño

El evento, que contó con la colaboración del Consell de Mallorca, Abadía Retuerta Craft, el catering Sottosopra y Cerveza Balear, incluyó además la proyección de un vídeo animado por IA con imágenes de celebridades internacionales que visitaron el histórico Hotel Formentor a principios de siglo y referencias a la figura de Costa i Llobera.

Mallorca Eterna reivindica la joya como vehículo de memoria, expresión artística y vínculo cultural, consolidando así el compromiso de la firma con la recuperación y reinterpretación del imaginario balear.

Isabel Guarch representa la segunda generación de una de las familias joyeras con mayor tradición de Mallorca. Fundada en 1957 por su madre, la firma alcanzó rápidamente prestigio en la alta joyería gracias a la calidad de sus piezas y al trato personalizado. Desde hace 30 años, es Isabel Guarch hija quien lidera el proyecto, conquistando a clientas tan emblemáticas como la reina Letizia o la reina emérita Sofía.