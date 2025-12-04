La cifra de titulados en FP de grado medio y superior alcanza su máximo histórico

La tasa bruta de población que consiguió en el curso 2023-2024 el título de FP de grado medio (del 28,2%, 0,5 puntos más respecto al curso anterior) y de grado superior (36,8%, 1,7 puntos más) ha alcanzado su máximo histórico. En el grado medio apenas hay diferencias entre hombres y mujeres, pero en el superior ellas sí son mayoría (casi 40% frente a 35%). Así se desprende del informe ‘Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Resultados académicos del curso 2023-2024’, que el Ministerio de Educación y FP ha publicado esta mañana.

Respecto a la tasa bruta de población que consiguió el título de FP básica (a la que se puede acceder sin haber terminado 4º de ESO), se situó en el 4,5%, 0,2 puntos más respecto al año anterior. En este segmento, los hombres son mayoría: 6% frente a 3%.

ESO y bachillerato

En el curso 2023-2024, los alumnados que titularon en la ESO supusieron una tasa bruta del 82%, lo que supone un incremento de 0,5 puntos. La tasa correspondiente a las mujeres (86,3%) es 8,2 puntos mayor que la de los hombres. El porcentaje de alumnado que promocionó de curso en ESO varió entre el 88% en 4º curso y casi el 92% en 1º.

La tasa bruta de población que finalizó el bachillerato se situó en el 55%, cifra 0,7 puntos inferior a la del curso anterior. La tasa bruta de mujeres que finalizaron esta etapa educativa no obligatoria (62%) es claramente superior a la de los hombres. El porcentaje de alumnado que promociona de curso en bachillerato -tanto los que pasan 1º como 2º- es del 90%. Los titulados de bachillerato representan el 66,1% del conjunto de los titulados en estos estudios secundarios postobligatorios y los de enseñanzas de grado medio, el 33,9% restante.

Comparados los porcentajes de alumnado que promociona en el curso 2023-2024 con los que lo hacían cinco cursos atrás se producen incrementos en todos los cursos de ESO y de bachillerato, destacando los 6,5 puntos porcentuales de aumento en el porcentaje de 2º de bachillerato, seguido con los 4,6 puntos de más de 3º de ESO y los 4,2 puntos de 1º de bachillerato.