Gerard Arias, de ‘La isla de las tentaciones’, confiesa su lugar favorito para tener una cita en Palma

El exconcursante de La isla de las tentaciones y actual “tentador VIP” Gerardo Arias ha generado revuelo con un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que aparece sobre hielo en la pista navideña instalada en el Parc de les Estacions de Palma. En el clip, que forma parte de una publicidad pagada, Arias bromea diciendo que ese lugar es su “sitio favorito para tener una cita en Mallorca”, y lanza una frase con doble sentido para sus seguidores: “Aquí en la isla no hay chica que se resista a la tentación”.

En las imágenes se le ve agarrado a los pingüinos de plástico que la pista ofrece como soporte para principiantes, admitiendo entre risas que él es “tentador VIP” pero no “patinador VIP”. El tono jocoso y autocrítico ha provocado una oleada de reacciones en redes, con comentarios que van desde la diversión hasta la sorpresa ante la mezcla de su faceta pública con una actividad invernal tan alejada del formato habitual del reality.

De reality a hielo: un giro inesperado

Gerard Arias llegó a la fama gracias a su participación en La isla de las tentaciones junto a su expareja Alba Rodríguez, donde su actitud y decisiones causaron la ruptura de su relación. Ahora, participa como tentador en la nueva entrega del programa, donde ha mantenido relaciones con una de las concursantes, la mallorquina Claudia, llegando a confesar, en uno de los últimos programas, estar a dos bandas con otra de las chicas de la villa en la que conviven, protagonizando uno de los momentos más comentados de la actual edición.

El vídeo promocional de la pista del Parc de les Estacions llega en un momento en el que la pista, conocida como IcePark Mallorca, ya se ha inaugurado como parte de la programación de invierno de la ciudad. En su clip, Arias mezcla humor y carisma: reconoce con naturalidad su torpeza sobre el hielo e invita a sus seguidores a acompañarlo en sus citas navideñas sobre patines.