Un espontáneo roba el protagonismo de un espectáculo callejero en Mallorca
Un espectador se une al show en el Passeig del Born y su carisma conquista a todos los presentes, convirtiéndose en la estrella de un vídeo viral
Un vídeo publicado por Adrián, un artista callejero conocido en Mallorca por sus espectáculos en el Passeig del Born, se ha viralizado en redes sociales tras mostrar un momento inesperado durante su actuación. En la grabación, un miembro del público se une al espectáculo y termina llevándose todos los aplausos gracias a su carisma y espontaneidad.
Un baile improvisado que conquista al público
El hombre comenzó a bailar, girar y levantar los brazos como si interpretara una sevillana inventada, contagiando su entusiasmo al resto del público. La interacción con el artista llegó a un punto culminante cuando ambos realizaron un truco en el que el acróbata y experto en parkour ejecutó varias volteretas en el aire para aterrizar y lanzarse a los brazos del espectador, provocando la ovación de todos los presentes.
El vídeo ha acumulado miles de reacciones y comentarios en las redes de Adrián. Los usuarios han destacado la energía y el carisma del vecino: “Ganas y personalidad. Y don de gentes”, “Que arte tiene” o “Fue un momentazo!!!” son algunas de las valoraciones que han dejado en la publicación.
