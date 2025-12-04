Destinos internacionales por menos de 50€ desde Mallorca que arrasan en enero de 2026

Viajar en temporada baja vuelve a regalar auténticos chollos a los mallorquines: para el fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, varios destinos internacionales pueden visitarse por menos de 50 euros ida y vuelta. Un precio tan bajo que convierte una escapada exprés en algo casi espontáneo.

El Reino Unido es, un año más, uno de los mercados más competitivos, y eso se nota en sus tarifas: Londres por 40 euros se mantiene como el gran imán para quien busca museos gratuitos, gastronomía multicultural y planes infinitos. Bristol, por 65 euros, ya se queda fuera del rango, pero el protagonismo absoluto en el segmento low cost del fin de semana lo acapara la capital británica.

Joyas gastronómicas y culturales en Europa

Italia también ofrece una de las joyas de la temporada invernal: Bolonia por 42 euros. Una ciudad perfecta para una escapada gastronómica, donde la pasta fresca, los embutidos y la cultura universitaria crean un ambiente animado incluso en pleno enero. Milán, por 49 euros, cierra la frontera psicológica de los 50 euros, ideal para amantes de la moda, la arquitectura y los cafés históricos.

Alemania es, sin duda, el país más generoso en vuelos ultrabaratos desde Mallorca. Por debajo de los 50 euros aparecen Düsseldorf (44 €), Colonia (46 €), Núremberg (48 €) y Eindhoven (49 €), este último ya en Países Bajos pero con una fuerte presencia de aerolíneas alemanas. Son destinos perfectos para quien disfruta del turismo urbano: calles comerciales, museos, barrios alternativos y, en muchos casos, una escena cultural en invierno que sorprende.

Los vuelos ultrabaratos no son solo un capricho: forman parte de la estrategia de las aerolíneas para llenar aviones en las semanas más tranquilas del año. Tras Navidad y antes del repunte de Semana Santa, enero es históricamente el mes con menor demanda, lo que permite que Palma siga conectándose a decenas de ciudades europeas a precios muy por debajo de la media.