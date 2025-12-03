Natalia Munar, la mallorquina que aspira a ganar el premio de Le Cordon Bleu: "Soy muy perfeccionista"

Natalia Munar (Inca, 2004) es una apasionada de la gastronomía. Más que ilusionada, radiante, esta estudiante de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears se prepara para participar en el prestigioso Premio Promesas de la alta cocina Le Cordon Bleu Madrid 2026. Su principal arma, según confiesa ella misma, radica en su perfeccionismo.

«Soy muy perfeccionista, me esfuerzo bastante y tengo mucha dedicación por la cocina», subraya Munar, dispuesta a ganar un certamen que ha seleccionado a un total de 50 estudiantes de toda la geografía nacional.

«Decidí presentarme a este concurso de Le Cordon Bleu porque encuentro que es una manera de que la gente pueda conocer mi modo de ver la cocina, que sepa de mi pasión, mi manera de representar los platos. Pienso que es un certamen de alto nivel, de carácter nacional, y podría ser algo importante para mi carrera como cocinera», señala.

Finalista en otro concurso de alcance nacional

El de Le Cordon Bleu no es el primer certamen al que se presenta Munar. «El año pasado participé en el Concurso de Escuelas de Cocina Bacalao de Islandia —certamen anual que pretende fomentar y acercar a nuestro país uno de los pilares básicos de la cultura, la gastronomía y la economía de este país del Atlántico Norte—, y llegué a la final, junto a otros quince participantes. Siendo mi primer concurso quedé muy satisfecha con la experiencia. Me pareció muy interesante y quise probarme en este de Le Cordon Bleu», relata.

Arropada por Aitor Martínez, jefe de estudios de la Escola d’Hoteleria, Munar confiesa ser amiga de los concursos culinarios. «Me gustan, sí, porque noto que necesito trabajar más en ello, como que me esfuerzo el doble y aprendo nuevas técnicas por mi cuenta. Es una manera de motivarme y aprender más cosas. Estoy ilusionada. Para mí la cocina lo es todo. Más que cocinar, para mí todo esto es un sentimiento».

Natalia Munar y el jefe de estudios de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, Aitor Martínez / B.RAMON

Vocación tardía

Su vocación por los fogones fue tardía. Munar no tenía programado dedicarse a la gastronomía pero a raíz de una experiencia profesional todo cambió en su vida. «Esta pasión se me reveló tarde. Hace cuatro años estaba decidida a estudiar Medicina, y antes de irme a la universidad, porque iba a estudiar en Italia, entré en un hotel de ayudante de cocina para ganarme un dinero antes del viaje, y me enamoré de la cocina, seguí a mi corazón. Lo pasé mal pero seguí a mi corazón. La cocina es lo que me gusta ahora mismo», remarca.

En esta segunda fase del concurso Le Cordon Bleu, los alumnos de cocina seleccionados procedentes de 30 escuelas repartidas en 20 provincias de todo el territorio competirán a través de vídeo recetas por una de las 10 plazas para la gran final. «Explicar todo un plato en menos de 5 minutos es muy poco tiempo pero se intentará y se hará lo que se pueda. Todavía no tengo el plato decidido porque aun nos tienen que decir los tres ingredientes. Si algo define mi cocina es lo familiar. Quiero que la gente se sienta a gusto comiendo mis platos y que los entiendan desde otra perspectiva, más moderna, diferente».