Lluís Pérez se atreve con la ensaimada para celebrar sus 10 años al frente de la pastelería

Pese a que el pastelero Lluís Pérez es tan nostro como la ensaimada, hasta ahora no tenía a la venta el preciado dulce mallorquín. «No me había animado a elaborarla porque existe una gran variedad y calidad en el mercado local», tal como argumenta.

Sin embargo, este año ha cumplido una década desde que abrió su obrador y la tienda de la calle Bonaire, por lo que «era la excusa perfecta para comenzar a hacer ensaimadas, ya que estamos consolidados y hay mucha gente que la pide».

Nuevo local

Además, el reputado pastelero se ha expandido recientemente y ha abierto un local de repostería y café para llevar junto al Palacio de Congresos, por lo que allí ofrece sus nuevas creaciones del dulce mallorquín, desde la tradicional sin nada, la llamada lisa, hasta la de chocolate o praliné.

El local junto al Palacio de Congresos / B. Ramon

«La idea es ir haciendo diferentes variedades, aunque poco a poco, porque llega la Navidad y hay mucho trabajo», avanza. Por ahora, en los bajos del hotel Meliá Palma Bay tiene tres tamaños de ensaimada, además de otros productos especialidad de la casa, como cruasanes típicos o de algarroba, embolicats (dulces de chocolate, canela y naranja), cocas dulces y de trempó, sin olvidar el navideño panetone.

Entre los clientes habituales del nuevo establecimiento están los paseantes del Marítimo, especialmente los fines de semana, los trabajadores del hotel y las zonas cercanas y los pasajeros que bajan del autobús frente a la tienda y no pueden resistir la tentación.