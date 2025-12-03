Los inmunólogos, ante la epidemia de gripe: "La vacunación masiva reduce contagios, hospitalizaciones y muertes"

Con España en plena epidemia de gripe y en vísperas de un largo puente festivo, previo a la Navidad, el Comité de Expertos en Vacunas de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) ha lanzado este miércoles una serie de consejos sobre la importancia de vacunarse. Es una intervención preventiva eficaz que reduce de forma significativa el riesgo de hospitalización, complicaciones graves y muerte especialmente en adultos mayores: niños y adultos con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos y embarazadas Además, disminuye el ausentismo escolar y laboral, y contribuye a la protección comunitaria, reduciendo la transmisión del virus.

La campaña de vacunación de este año, dice la SEI, tiene tres objetivos principales: potenciar la vacunación de personas vulnerables, como son los mayores de 60 años, aquellas con tratamiento inmunosupresor (como las personas trasplantadas), o las afectadas de inmunodeficiencias primarias o secundarias. También en niños (especialmente en menores de 5 años de edad) para favorecer un mejor control de la epidemia al disminuir la circulación y diseminación del virus de la gripe en la sociedad. "La vacunación masiva favorece la inmunidad de grupo, reduciendo contagios, hospitalizaciones y muertes. No es tarde para vacunarse: incluso durante la epidemia", sostienen.

Y, además, piden promover la vacunación de profesionales sanitarios y sociosanitarios para reforzar su protección frente al virus así como, de forma indirecta, la de los pacientes con los que interactúan, particularmente aquellos que presentan un sistema inmunitario debilitado y, por tanto, son más vulnerables a desarrollar una enfermedad grave.

Las vacunas

Dice la SEI que, aunque el grado de protección puede variar según el subtipo viral predominante, las formas graves de la enfermedad son menos frecuentes en las personas vacunadas. Además, las estancias hospitalarias son más cortas y disminuye el riesgo de neumonía, ingreso en UCI, necesidad de ventilación mecánica y muerte. Y recuerdan: son seguras. Los eventos adversos graves son muy poco frecuentes y la seguridad es alta en todas las poblaciones.

En 2025, continúan, se observa el auge del subtipo A(H3N2), tras dos temporadas de menor circulación, y la aparición de un nuevo subtipo llamado K dentro del virus H3N2 que se caracteriza por la aparición de mutaciones en distintos genes virales, principalmente en la hemaglutinina. Estas mutaciones pueden reducir parcialmente la neutralización por anticuerpos. Aun así, gracias a la memoria inmunológica, se conserva protección frente a formas graves de enfermedad, indica la sociedad científica.

Vacunas estacionales

La efectividad de las vacunas estacionales contra la gripe puede variar cada año porque el virus cambia constantemente y, en ocasiones, las cepas que circulan no coinciden al 100% con las que se incluyen en la vacuna. Aun así, siguen siendo la mejor forma de reducir hospitalizaciones y complicaciones, insisten.

Tradicionalmente, estas vacunas están diseñadas para generar sobre todo anticuerpos, que son proteínas que reconocen y bloquean al virus. Esta respuesta es muy importante, pero no es la única defensa del cuerpo. El sistema inmunitario también cuenta con los linfocitos T, que ayudan a eliminar células infectadas y proporcionan una protección más amplia frente a variantes del virus.

"Siendo esto especialmente relevante cuando los anticuerpos neutralizantes no son completamente eficaces debido a cambios antigénicos", añaden los inmunólogos. Aunque puede existir escape parcial de anticuerpos frente a nuevas variantes como el subclado H3N2-K, los anticuerpos y los linfocitos T, siguen contribuyendo a prevenir formas graves.