La Guía Michelin elige dos platos de un restaurante de Mallorca entre los seis mejores de España

Un reconocido y premiado restaurante de Mallorca es el único de España con un doble reconocimiento en la Guía Michelin, que ha seleccionado uno de sus platos y un postre entre los seis mejores de 2025 de todo el país.

Este restaurante que se reafirma como una de las referencias de la alta cocina española es Voro, con el chef Álvaro Salazar al frente. Ubicado en Cap Vermell Grand Hotel, en Canyamel, es el único con 2 estrellas Michelin de Baleares y, además, el único de toda España que tiene uno de los seis mejores platos y uno de los seis mejores postres según esta guía gastronómica.

Álvaro Salazar, chef de Voro. / Nele Bendgens

Como uno de los seis mejores platos de España, Michelin ha incluido Ramallet y mahonés, un aperitivo, con apariencia de postre, que Salazar ofrece como inicio de los dos menús de su restaurante. Según los inspectores de la guía gastronómica, esta creación "gira en torno a dos productos locales tales como el jugoso tomate ramallet y un queso mahonés añejo y curado. En la base aparece un agua de tomate ahumada al sarmiento, envuelta en un caramelo del mismo ingrediente y acompañada por puntos de tomate y albahaca”.

Este plato “se remata con un helado cremoso de queso y una fina espiral de caramelo que aporta textura. Del concepto a la ejecución, de la originalidad a las notas ácidas, dulces, amargas y ahumadas, todo en este pase encuentra su equilibrio”. Para los expertos de la guía Michelin es una “explosión de sabores sorprendente y deliciosa”.

La propuesta de Salazar comparte reconocimiento con las de los chefs Ángel León, Pedro Subijana, Eneko Atxa, Francis Paniego y Quique Dacosta.

Mousse de fresas y rosas

También entre los seis mejores postres del año 2025 hay una propuesta de Voro junto a las de Martín Berasategui y Jordi Roca, del Celler de Can Roca. Se trata de Fresas, rosas e hibiscus, que forma parte de los menús Voro y Devoro. Consiste en “una mousse de fresas y rosas, perfectamente bañada en chocolate y pintada con spray de fresa. Sobre ella, reposan dos esféricos de flor de hibiscus, de buen tamaño y bien ejecutados, con pellejo fino y líquido en el interior”.

El postre de fresas, rosas e hibiscus. / © José Urbano/Voro

Los inspectores de la guía Michelin describen que "sigue con unos puntos de ganache de chocolate con pimienta, una pequeña ensalada de fresas en dados y un helado de chocolate blanco y pimienta rosa, acompañados por unos discos de chocolate perfumados con rosa y terminados con una espiral de caramelo y unos pétalos de rosa”.

“Este tipo de distinciones son el reflejo de una filosofía que apuesta por el talento, el territorio y la excelencia”, señala Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group, quien ha felicitado al chef y a todo el equipo de Voro por un año “extraordinario, lleno de hitos que refuerzan a Mallorca y Baleares como destino gastronómico de primer nivel”, ha informado esta empresa.