Así somos los españoles cuando viajamos, según un último estudio: turismo de supermercados y cementerios, madrugones y amuletos de la suerte

Los viajeros españoles son los más madrugadores y los que muestran una clara preferencia por experiencias auténticas e inusuales, según el reciente estudio internacional de eDreams, que analiza los hábitos más curiosos y particulares de los turistas.

Preferencia por madrugar

En primer lugar, casi siete de cada diez nacionales (67%) confiesan despertarse temprano en sus viajes, mientras que solo los italianos (65%) y los portugueses (63%) se acercan a esta cifra, frente a los alemanes, que son los más relajados durante sus mañanas de viaje.

Entre los españoles, esta tendencia madrugadora se mantiene en todas las edades, aunque se intensifica en los más jóvenes de entre 18 y 24 años (74%). Por género, las mujeres (71%) se muestran más activas que los hombres (63%).

Apuesta por experiencias auténticas

Sobre la apuesta por experiencias auténticas, el 23% de los españoles visita sitios de 'dark tourism' como cementerios y catacumbas, posicionándose como el segundo país europeo más interesado en estos lugares tan solo por detrás de Francia (27%). Los nacionales de entre 25 y 34 años son los más atrevidos (32%).

Por otro lado, casi la mitad (48%) visita supermercados para experimentar la vida auténtica del destino. La cifra es similar a Italia (49%) pero inferior al promedio global (58%) y a países como Alemania (74%) y Reino Unido (68%).

Los españoles más jóvenes son los principales visitantes de estos establecimientos (61% en menores de 25), descendiendo hasta el 33% en mayores de 65. Las mujeres (50%) los frecuentan más que los hombres (46%).

En este apartado, el 39% también muestra interés por museos inusuales, el 40% busca tiendas de ropa locales, el 27% visita locales de comida rápida internacional (44% entre los más jóvenes) y un 7% visita farmacias por curiosidad durante sus viajes.

Costumbres antes de partir

El estudio destaca que el 14% de los españoles afirma tomarse un momento antes de que el avión despegue o aterrice, hábito más común entre mujeres (18%) que hombres (10%). La cifra es inferior al 21% global.

Además, el 10% lleva un amuleto o artículo de la suerte, el 7% evita ciertos números considerados de mal agüero y un 6% respeta el ritual de pisar con el pie derecho al subir a un avión, tren o barco.

Por nacionalidades, los estadounidenses destacan como los más supersticiosos en despegues y aterrizajes (37%) y los que más evitan números (10%). Franceses, alemanes y británicos figuran entre los menos supersticiosos (46%, 46% y 45%, respectivamente).

Rituales al llegar al alojamiento

A la hora de llegar al alojamiento, el 29% inspecciona la habitación a fondo, hábito más común entre mujeres (31%) que hombres (26%). El 27% prefiere deshacer la maleta primero.

Otra costumbre frecuente es sentarse en la cama para relajarse (24%). Solo un 9% toma fotos o vídeos al llegar.

El estudio también señala que el 64% de los españoles usa los amenities del hotel, con grandes diferencias generacionales: 78% entre mayores de 55 años, frente al 46% de menores de 34.

Un 15% reconoce llevárselos a casa porque considera que “los ha pagado”, mientras que un 11% los guarda para evitar que se tiren.

España lidera Europa en el uso de amenities junto a Alemania (64%) y Reino Unido (52%).