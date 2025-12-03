Valencia
Detenido el anestesista de la clínica dental de Alzira donde fue atendida la menor fallecida
Se le imputan los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública
EFE
Valencia
La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista de la clínica privada de Alzira en la que una niña de 6 años y otra de 4 recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital.
Fuentes policiales han confirmado que este hombre de 43 años se le ha detenido en València como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.
- Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España
- Se vende el piso que todos quieren en Palma de Mallorca: enorme, con jardín privado y a 400 m de la playa
- La víctima del intento de asesinato de Costitx recibió más de treinta puñaladas
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- 250 aspirantes se presentaron al proceso de selección para ser chófer de Prohens en 2023
- Página no encontrada - Diario de Mallorca
- Nueva demanda de los trabajadores de la Platja de Palma contra Cort: 'Estamos en la calle y sin cobertura
- Condenado por provocar que un taxi se estrellara y darse a la fuga en Palma