Cirujanos plásticos alertan de los peligros de la nueva moda del "turismo estético 'low cost'"

El auge del turismo estético ‘low cost’, una práctica cada vez más habitual entre pacientes de toda España, incluidas comunidades como Baleares, está generando un incremento notable de complicaciones médicas tras cirugías realizadas en el extranjero. Así lo advierte una encuesta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE), que analiza el impacto real de estas intervenciones y sus consecuencias en la sanidad pública.

El turismo estético barato triplica las complicaciones graves

Una encuesta elaborada por la SCCPRE ha señalado que el turismo estético 'low cost' triplica las complicaciones graves e incrementa las urgencias hospitalarias en Catalunya, informa la entidad en un comunicado de este martes.

Casi el 70% de los profesionales encuestados han atendido en la sanidad pública urgencias relacionadas con el turismo estético 'low cost'; y en más de la mitad de los casos se han requerido ingresos hospitalarios superiores a 24 o 48 horas, así como nuevas cirugías dentro del sistema público, como la retirada de prótesis infectadas.

Procedimientos con más riesgos

Los procedimientos con más complicaciones son los de contorno corporal y abdomen (casi el 90% de los casos). La abdominoplastia “encabeza el ranking” (64%), seguida de la liposucción y el aumento de glúteos.

Las complicaciones más frecuentes son la dehiscencia de herida quirúrgica (herida abierta) y la infección.

Turquía y Colombia, los destinos más frecuentes

Según los resultados de la encuesta, los destinos más habituales del turismo estético ‘low cost’ son Turquía (56%) y Colombia (41%).

Cuando es necesaria una cirugía correctiva, más de la mitad de los casos (56%) se resuelven con una sola intervención, pero casi un 25% requiere dos o más cirugías adicionales.

Valoraciones insuficientes y riesgos añadidos

La vicepresidenta de la SCCPRE, Anna López, explica que las complicaciones a menudo derivan de “una valoración preoperatoria insuficiente, estancias hospitalarias muy cortas, seguimientos postoperatorios insuficientes o inexistentes y estándares de seguridad quirúrgica menos estrictos”, especialmente en protocolos de desinfección.

Peligros ocultos del viaje en avión

Desde la entidad alertan del peligro de los vuelos aéreos asociados al turismo estético ‘low cost’, ya que la combinación de un viaje largo con una cirugía de más de cuatro horas “puede triplicar el riesgo de tromboembolia pulmonar y embolia grasienta”, que son las dos principales causas de muerte en una liposucción.