Baliza V16 obligatoria desde el 1 de enero: qué coches deben llevarla, multa por no tenerla y si habrá periodo de gracia
La DGT establece que la baliza V16 conectada sustituirá a los triángulos de emergencia, con una sanción de 80 euros para quienes no la lleven, aunque los agentes serán flexibles al principio, según Pere Navarro
Facua acusa a la DGT de favorecer un "fraude masivo" con las balizas V-16 y le exige un "protocolo de alerta pública"
A partir del 1 de enero de 2026 la baliza V16 conectada será obligatoria en España para señalizar averías y accidentes en carretera, sustituyendo definitivamente a los clásicos triángulos de emergencia.
La DGT y la normativa estatal recogen este cambio en el Real Decreto 159/2021 y su modificación, que fijan el 1 de enero de 2026 como fecha tope: hasta entonces se pueden seguir usando triángulos y balizas antiguas; después, solo valdrá la V16 conectada a la plataforma DGT 3.0.
¿Cuándo será obligatoria la baliza V16?
- Fecha clave: desde el 1 de enero de 2026 todos los vehículos afectados deberán llevar una baliza V16 conectada y homologada como equipamiento obligatorio.
- Hasta el 31 de diciembre de 2025 se permite seguir utilizando:
- Triángulos de preseñalización tradicionales.
- Balizas V16 no conectadas, siempre que cumplan las características técnicas anteriores a la nueva norma.
A partir de 2026, la V16 conectada será el único dispositivo legal para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera.
Qué vehículos están obligados a llevar la V16 conectada
Según la DGT, deberán llevar una baliza V16 conectada los siguientes vehículos, recogidos en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos:
- Turismos
- Furgonetas
- Autobuses
- Vehículos mixtos adaptables
- Vehículos destinados al transporte de mercancías (camiones)
- Conjuntos de vehículos no especiales (por ejemplo, turismo + remolque ligero)
¿Quiénes están exentos?
La DGT y distintas guías especializadas aclaran que quedan exentos de la obligación:
- Motocicletas y ciclomotores.
- Vehículos especiales (maquinaria agrícola, obras, etc.).
- Vehículos matriculados en otros países que circulen temporalmente por España (pueden seguir usando triángulos según su normativa de origen).
En todos estos casos, la DGT recomienda igualmente utilizar una baliza V16 por seguridad, pero no es obligatorio por ley.
Multa por no llevar baliza V16 (o por usar una no homologada)
Aquí está el punto que más dudas genera: qué sanción se aplicará a partir de 2026.
1. No llevar la baliza V16 conectada
La DGT considera esta infracción como leve, equivalente a la actual por no llevar triángulos:
- Multa prevista: 80 euros (40 € si se acoge al pronto pago)
- Sin retirada de puntos del carné
Desde Tráfico se ha desmentido expresamente el bulo de que la sanción pueda alcanzar 30.000 euros: esa cifra no aparece en la normativa y distintos medios la señalan como falsa.
2. Llevar una baliza V16 no homologada o sin conexión
Ojo: no vale cualquier luz naranja. Si el conductor lleva una baliza que no está homologada para 2026 (por ejemplo, un modelo sin conexión DGT 3.0 comprado como si fuera válido), se arriesga a una sanción mayor:
- Varios medios especializados recogen que usar una baliza V16 no homologada puede suponer una multa de hasta 200 euros
Por eso, la DGT y asociaciones de consumidores insisten en verificar la homologación (códigos LCOE o IDIADA y mención clara a la conexión DGT 3.0) y en desconfiar de dispositivos baratos que no indiquen claramente que son válidos a partir de 2026.
¿Habrá periodo de gracia con las multas?
La respuesta corta es que legalmente, no.
En el Real Decreto y en las notas oficiales no se recoge ningún periodo de gracia: la obligación empieza el 1 de enero de 2026 y, desde ese día, no llevar el dispositivo supone una infracción como cualquier otra.
Sin embargo, el director general de la DGT, Pere Navarro, ha admitido que, en las primeras semanas, los agentes “serán flexibles durante un tiempo, informando”, aunque ha dejado claro que no habrá nueva prórroga de la fecha.
En resumen:
- Periodo de gracia “de facto”: la DGT avanza que al principio primará la labor informativa sobre la sancionadora.
- Periodo de gracia legal: no existe; la obligación y la posibilidad de multar empiezan el 1 de enero de 2026.
Cómo saber si tu baliza V16 es válida a partir de 2026
Para evitar multas y sustos de última hora, la baliza debe cumplir varios requisitos:
- Ser V16 conectada e indicar expresamente la conexión con DGT 3.0.
- Incluir un código de homologación emitido por los laboratorios autorizados (LCOE o IDIADA).
- Luz visible a 360º y hasta 1 km de distancia, autonomía mínima y resistencia a lluvia y viento, según especificaciones técnicas.
- Disponer de tarjeta SIM y geolocalización anónima integrada, sin necesidad de móvil ni cuotas adicionales (la normativa exige conectividad garantizada unos 12 años sin coste extra para el usuario).
Si ya compraste una baliza hace tiempo, conviene revisar bien el etiquetado o consultar las listas de modelos homologados que difunde la DGT y medios especializados.
En dos frases
- Desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar una baliza V16 conectada y homologada en la mayoría de vehículos (turismos, furgonetas, camiones, autobuses…).
- No llevarla se sancionará como infracción leve, con 80 € de multa, mientras que usar una baliza no homologada puede acarrear sanciones de hasta 200 €, sin que exista un periodo de gracia legal, aunque la DGT ha anunciado cierta flexibilidad inicial de los agentes
