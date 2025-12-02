Estas son las tres mejores pizzas de Baleares

El Campeonato de Pizza de España, que este año ha celebrado su tercera edición, ha elegido las tres mejores pizzerias de Baleares.

Si en la edición del año pasado las escogidas dos pizzerías de Mallorca y una de Ibiza, este año todas las ganadoras son de la isla mayor, concretamente de Campos, Porto Cristo y Palma.

Estas son las ganadoras:

La pizza ‘Dolcevita’ del restaurante Sapore di Napoli / Capeonato de España de Pizzas

Sapore di Napoli con la pizza ‘Dolcevita’

Este restaurante de Campos se ha alzado con el primer premio del Campeonato con una pizza pensada para “para transmitir armonía y placer” e “inspirada en la tradición italiana y en el arte de disfrutar sin prisa, que refleja el equilibrio entre técnica, sabor y emoción”. Su precio es de 17,50 euros.

Ingredientes:

Masa: Harina, agua, sal y levadura madre.

Harina, agua, sal y levadura madre. Cobertura: Crema de queso Grana Padano DOP, fior di latte di Agerola, queso de cabra, jamón cocido de trufa, picada de nueces, miel, albahaca y aceite de oliva.

Crema de queso Grana Padano DOP, fior di latte di Agerola, queso de cabra, jamón cocido de trufa, picada de nueces, miel, albahaca y aceite de oliva. Alérgenos: Gluten, lácteos y frutos secos.

La ‘Pizza Terra Mia’ del restaurante Más que pizza / Campeonato de España de Pizzas

Más que pizza con la ‘Pizza Terra Mia’

El restaurante Más que pizza de Porto Cristo (Manacor) se ha llevado el segundo premio con esta elaboración “hecha de italianos profesionales en el sector con escuela de hosteleria y cursos de pizzero”. Utiliza harina trigo local molida en un molino de piedra situado a 15 km de Porto Cristo y presenta una masa casera muy ligera, fermentada 24-36h. Su precio es de 13,90 euros.

Ingredientes:

Pizza con masa trigo casera ecológica casi integral 30%, masa fina, producto en Mallorca, berenjena, tomate cherry, albahaca todo producto local con mix italiano salsa de tomate napolitano cubierta de queso parmesano, mozzarella Napoli y Burrata Pugliese.

Alérgenos: Gluten y lácteos.

La pizza ‘Puerto Alcúdia con masa carbón’ del restaurante Il Postino / Campeonato de España de Pizzas

Il Postino con su ‘Puerto Alcúdia con masa carbón’

Esta pizza elaborada con masa de carbón vegetal por este restaurante de Palma “combina la intensidad de la sobrasada mallorquina con la suavidad del queso de cabra y la mozzarella, el dulzor natural de los dátiles y el toque crujiente de las nueces, todo sobre una base de tomate artesanal y un aroma final de orégano mediterráneo”. Su precio es de 10,90 euros.

Ingredientes: