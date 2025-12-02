Ana Ivanović presenta la demanda de divorcio en Mallorca y reclama la pensión a Bastian Schweinsteiger

La antigua estrella del tenis Ana Ivanović ha presentado la demanda de divorcio. Según informa el diario “Bild”, además habría demandado a su ex Bastian Schweinsteiger en Mallorca para reclamarle una pensión. En junio salió a la luz la separación de la pareja de famosos, que vivía en Palma. En julio la confirmó el abogado de Ivanović, Christian Schertz. El héroe de Alemania en el Mundial de 2014 ya tiene nueva novia, con la que, según información de la MZ, estuvo también el sábado en Son Moix, en el partido entre el Real Mallorca y Osasuna.

Para muchos, Schweinsteiger e Ivanović eran, desde que se hizo pública su relación, la pareja ejemplar del deporte. En 2014 ambos fueron descubiertos como pareja, probablemente más bien a su pesar, cuando fueron fotografiados paseando en Nueva York durante el US Open. En Mallorca, los padres de tres hijos se dejaban ver a menudo: paseando por el casco antiguo de Palma, en restaurantes con vistas al mar o jugando al golf.

Una marca de moda rompe la colaboración

La pareja era también la imagen publicitaria de la marca de moda Brax, para la que posaron ante la cámara también en Palma. «Pasamos un tiempo fantástico con los dos. Fueron más que simples caras, eran casi como colegas para nosotros. Fue una etapa muy intensa con ellos. Nos habría gustado continuar. Al final tenemos que aceptar los hechos. Ya no son pareja, por eso daremos por terminada la colaboración», declaró ya en junio el director de la empresa, Marc Freyberg.

La nueva novia de Schweinsteiger

Sobre los motivos de la separación apenas hay información. El abogado Schertz habló de «diferencias irreconciliables». Schweinsteiger ya ha encontrado nueva pareja. La nueva ilusión se llamaría Silva y sería de Bulgaria. Sus dos hijos van al mismo colegio que los niños de Schweinsteiger e Ivanović. En la reunión de padres o a la salida del colegio, cuando iban a recoger a los pequeños, el exfutbolista profesional y la búlgara se habrían cruzado y conocido.