Estos son los 9 Soletes de Navidad de la Guía Repsol que puedes encontrar en Mallorca

La cercanía, su propuesta apetecible y el buen ambiente son aspectos que valoran estos galardones, en activo desde 2021

El Convento de Santa Magdalena, en Palma, reconocido por la Guía Repsol

Gabi Rodas

Palma

Guía Repsol ha reconocido 14 Soletes de Navidad en Balears, 9 de ellos en Mallorca, 4 en Eivissa y uno en Menorca. Los Soletes, que nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos -con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente-, son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Los establecimientos de Mallorca distinguidos son el Forn Can Felip, en Selva; Sant Francesc, en Inca; Desportiu, en Esporles; La Sang, Forn i Pastisseria Reina María Cristina, Quina Creu, Lluís Pérez Pastisser, el Convento de Santa Magdalena y Barquillos Galindo, en Palma.

Por su parte, Ibiza ha visto galardonados a Ciento80 y Bella Napoli, en Ibiza; Celler Can Pere, en Santa Eulària des Riu, y Cas Costas, en Josep de Sa Talaia. El establecimiento de Menorca distinguido es Sandra, en Maó.

“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia, caso del Convento de Santa Magdalena, en Palma.

TEMAS

