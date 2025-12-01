Estos son los 9 Soletes de Navidad de la Guía Repsol que puedes encontrar en Mallorca

Guía Repsol ha reconocido 14 Soletes de Navidad en Balears, 9 de ellos en Mallorca, 4 en Eivissa y uno en Menorca. Los Soletes, que nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos -con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente-, son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Los establecimientos de Mallorca distinguidos son el Forn Can Felip, en Selva; Sant Francesc, en Inca; Desportiu, en Esporles; La Sang, Forn i Pastisseria Reina María Cristina, Quina Creu, Lluís Pérez Pastisser, el Convento de Santa Magdalena y Barquillos Galindo, en Palma.

Por su parte, Ibiza ha visto galardonados a Ciento80 y Bella Napoli, en Ibiza; Celler Can Pere, en Santa Eulària des Riu, y Cas Costas, en Josep de Sa Talaia. El establecimiento de Menorca distinguido es Sandra, en Maó.

“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia, caso del Convento de Santa Magdalena, en Palma.