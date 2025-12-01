Mapa de los 9 Soletes de Navidad de Mallorca de la Guía Repsol: dónde encontrarlos

Guía Repsol ha seleccionado a 9 establecimientos de Mallorca para sus Soletes de Navidad, un galardón dirigido a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente.

“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Estos son los 9 Soletes de Navidad de Mallorca

Forn Can Felip

Sant Francesc

Desportiu

La Sang

Forn i Pastisseria Reina María Cristina

Quina Creu

Lluís Pérez Pastisser

El Convento de Santa Magdalena

Barquillos Galindo

El Mapa de los Soletes de Navidad en Mallorca

14 totales en Baleares

A los 9 Soletes de Navidad de Mallorca hay que sumarle 4 de Ibiza y 1 de Menorca. Ibiza ha visto galardonados a Ciento80 y Bella Napoli, en Ibiza; Celler Can Pere, en Santa Eulària des Riu, y Cas Costas, en Josep de Sa Talaia. El establecimiento de Menorca distinguido es Sandra, en Maó.