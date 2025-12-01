Mapa de los 9 Soletes de Navidad de Mallorca de la Guía Repsol: dónde encontrarlos
Además de galardones de la isla, Ibiza y Menorca también han recibido reconocimientos de Guía Repsol, sumando un total de 14 establecimientos en Baleares
Guía Repsol ha seleccionado a 9 establecimientos de Mallorca para sus Soletes de Navidad, un galardón dirigido a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente.
“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.
Estos son los 9 Soletes de Navidad de Mallorca
- Forn Can Felip
- Sant Francesc
- Desportiu
- La Sang
- Forn i Pastisseria Reina María Cristina
- Quina Creu
- Lluís Pérez Pastisser
- El Convento de Santa Magdalena
- Barquillos Galindo
El Mapa de los Soletes de Navidad en Mallorca
14 totales en Baleares
A los 9 Soletes de Navidad de Mallorca hay que sumarle 4 de Ibiza y 1 de Menorca. Ibiza ha visto galardonados a Ciento80 y Bella Napoli, en Ibiza; Celler Can Pere, en Santa Eulària des Riu, y Cas Costas, en Josep de Sa Talaia. El establecimiento de Menorca distinguido es Sandra, en Maó.
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- La impunidad de Rotavella: Sospechoso de cuatro desapariciones, pero sin cadáveres que lo acusen
- La única pensión de Mallorca, Bellavista, y su dueña, ‘raras avis’
- Los nazis que vivieron entre nosotros
- Es Fangar en venta a 87 millones, una rebaja en la mansión más cara de Mallorca
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Esporles se blinda contra la especulación inmobiliaria y prepara límites al precio de la vivienda
- Fuera de peligro la mujer apuñalada en el cuello por su expareja en Costitx