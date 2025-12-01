Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mapa de los 9 Soletes de Navidad de Mallorca de la Guía Repsol: dónde encontrarlos

Además de galardones de la isla, Ibiza y Menorca también han recibido reconocimientos de Guía Repsol, sumando un total de 14 establecimientos en Baleares

Lluís Pérez, delicada precisión en pos de la perfección

Lluís Pérez, delicada precisión en pos de la perfección

Daniel Hidalgo

Palma

Guía Repsol ha seleccionado a 9 establecimientos de Mallorca para sus Soletes de Navidad, un galardón dirigido a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente.

“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Estos son los 9 Soletes de Navidad de Mallorca

  • Forn Can Felip
  • Sant Francesc
  • Desportiu
  • La Sang
  • Forn i Pastisseria Reina María Cristina
  • Quina Creu
  • Lluís Pérez Pastisser
  • El Convento de Santa Magdalena
  • Barquillos Galindo

Noticias relacionadas y más

El Mapa de los Soletes de Navidad en Mallorca

14 totales en Baleares

A los 9 Soletes de Navidad de Mallorca hay que sumarle 4 de Ibiza y 1 de Menorca. Ibiza ha visto galardonados a Ciento80 y Bella Napoli, en Ibiza; Celler Can Pere, en Santa Eulària des Riu, y Cas Costas, en Josep de Sa Talaia. El establecimiento de Menorca distinguido es Sandra, en Maó.

El Convento de Santa Magdalena, en Palma, reconocido por la Guía Repsol

El Convento de Santa Magdalena, en Palma, reconocido por la Guía Repsol / -

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents