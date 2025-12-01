La Fundació Sa Nostra impulsa una nueva edición de su Restaurante Pop Up, que abrirá del 10 al 12 y del 16 al 19 de diciembre

La Fundació Sa Nostra impulsa una nueva edición de su Restaurante Pop Up, que este año incorpora un elemento destacado: Gira-Sol asume la dirección culinaria y Mater lidera el servicio de sala, intercambiando así los papeles que habían desarrollado el pasado año. Esta renovada colaboración refuerza el vínculo entre las entidades y aporta una nueva mirada a un proyecto que combina gastronomía e impacto social.

El restaurante abrirá del 10 al 12 y del 16 al 19 de diciembre, en turno único a las 14 h, en Can Tàpera (Fundació Sa Nostra). El aforo es limitado, y los asistentes podrán disfrutar de un menú degustación de 6 platos elaborados con productos locales de temporada, al precio de 45€ por comensal.

Una de las novedades más significativas es que el equipo de cocina de Gira-Sol trabaja desde octubre en las instalaciones de Can Tàpera, algo que ha permitido consolidar procesos y dar continuidad a la preparación del Pop Up gastronómico. Las cocinas de Can Tàpera se convierten así en un espacio activo de práctica y colaboración.

Paralelamente, Mater dirigirá el servicio de sala, aportando la experiencia de su equipo en el ámbito de la restauración y atención al cliente. Alumnado de Formación Dual de Restaurante-Bar de la organización será el encargado de dicho servicio.

La Formación Dual es un proyecto que combina la formación profesional con la actividad retribuida en la empresa. Los alumnos aprenden el oficio desde el primer día mediante la práctica. Esta modalidad formativa tiene una duración máxima de tres años, momento en el que, si se superan los módulos correspondientes, los alumnos y alumnas obtienen un certificado de profesionalidad.

Gabriel Lladó, presidente de la Fundación Sa Nostra, ha expresado que "la unión entre la alta gastronomía y la responsabilidad social es un claro ejemplo de cómo podemos marcar la diferencia mientras disfrutamos de momentos especiales". Lladó también ha destacado la esperanza de que la comunidad mallorquina se sume para apoyar causas sociales que realmente tienen un impacto significativo en nuestras comunidades.

El restaurante abrirá el día 10 de diciembre / .

Por otra parte, Alfons Suárez, gerente de la Associació Gira-Sol y presidente de 3 Salut Mental, ha destacado que "esta iniciativa brinda a las personas con algún diagnóstico de salud mental que trabajan en nuestro Centro Especial de Empleo demostrar su talento culinario y participar en nuevas experiencias que les permiten crecer como profesionales". "Todo esto también tiene un impacto sobre los clientes, ya que contribuye a eliminar estigmas y cambiar miradas dentro de la sociedad". «El hecho de que este proyecto se consolide cada año es síntoma de calidad, del buen trabajo realizado por las entidades y de la buena acogida del restaurante por parte de la gente», ha concluido.

Maria Antònia Fullana, directora general de Mater, ha afirmado que “asumir, en esta nueva edición, el servicio de sala es un gusto y, al mismo tiempo, un reto enriquecedor e ilusionante para el alumnado de Formación Dual de Mater, quien pondrá en práctica todo su potencial en esta iniciativa de cocina efímera; la cual supone, además, una magnífica oportunidad para que nuestros alumnos y alumnas se familiaricen con un entorno profesional diferente y compartan experiencias con equipos de otras organizaciones».

Para las reservas se puede contactar con la Fundació Sa Nostra a través de la dirección de correo electrónico fundacio@fundaciosanostra.es o en el teléfono 971 595 980, en horario de 10.30 a 13.30 horas.