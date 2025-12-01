Una de las adolescentes fallecidas en Jaén tuvo abiertos protocolos por autolesiones en sus anteriores institutos

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento a la "prudencia" ante la investigación abierta tras la aparición de dos adolescentes muertas en un parque de Jaén sin signos de violencia ni de intervención de terceras personas. De momento, según los datos difundidos por este departamento, no hay constancia de que se haya abierto ningún protocolo de acoso escolar en el centro donde estaban matriculadas, aunque sí se habían abierto expedientes previos a una de las dos menores por riesgo de autolesiones.

Las dos menores se habían matriculado en un ciclo medio de Formación Profesional en el IES San Juan Bosco de Jaén pero sólo una de ellas continuaba asistiendo al centro ya que la otra adolescente lo abandonó en septiembre. La Consejería no tiene constancia de la activación de protocolo de acoso en este centro.

Sin embargo, en el caso de la menor que había abandonado el ciclo formativo, sí hay precedentes de protocolos abiertos. Concretamente, se activó por riesgo de autolesiones en el IES Santa Catalina, en el curso pasado, y previamente en el IES El Valle. En los dos casos hubo intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar.

"Son momentos muy difíciles que requieren también de evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación por parte de la Policía, que será la que esclarezca las circunstancias que hayan podido concurrir en esta tragedia. La Consejería ruega máxima prudencia y tranquilidad", señala la Junta de Andalucía en el comunicado difundido a los medios de comunicación.

Trágico suceso

Los cuerpos sin vida de las dos adolescentes fueron hallados en el parque de la Concordia de la capital jiennense tras un aviso al 112. Esta primera llamada alertaba de la presencia de las dos adolescentes, de unos 16 años y aparentemente sin vida y que se pudiera deber a un "posible suicidio", según los alertantes, hipótesis que no se ha confirmado por el momento.

Hasta el lugar se desplazó un amplio despliegue de servicios de emergencias, con Policía, Bomberos y el servicio sanitario del 061, el cual no pudo hacer nada por salvar la vida de las jóvenes y sólo pudo confirmar su muerte. La Policía Nacional, por su parte, ha abierto el protocolo judicial pertinente y se ha decretado el secreto de sumario. Fuentes de la investigación sí ha detallado que los cuerpos aparecieron sin signos de violencia y, en principio, se descarta la participación de terceras personas.

Conmoción y luto

El Ayuntamiento de Jaén, por su parte, ha decretado tres días de luto por la trágica muerte de las dos jóvenes. Asimismo, este lunes se va a guardar un minuto de silencio, a las 12:00 horas, en la puerta del Consistorio jiennense. El alcalde, Julio Millán, ha querido, a través de las redes sociales del Ayuntamiento, trasladar sus condolencias a las familias y pide respeto para permitir que continúe la investigación.