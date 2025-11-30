La moda también ilumina la Navidad
La moda tiene esa capacidad curiosa de aparecer en lugares donde, en principio, nadie la espera. No hace falta una pasarela para reconocerla: a veces basta con un gesto, un color o una idea bien ejecutada. Ese es el caso del árbol de tul rojo que Roberto Verino vuelve a presentar estas fiestas en la capital, ya convertido en un elemento navideño que forma parte del paisaje urbano y emocional de estas fechas.
Lo interesante de esta propuesta es que demuestra cómo el diseño puede dialogar con la ciudad sin imponerse. Es un árbol llamativo, sí, pero no busca ser un espectáculo; busca aportar un aire especial, como cuando una prenda eleva un conjunto sin robar todo el protagonismo. Esa coherencia forma parte del estilo de Verino y aquí vuelve a hacerse evidente.
Lo que hace especial este árbol no es solo su presencia visual, sino la intención que lo sostiene. La estrella que lo corona tiene un significado profundo: es un homenaje a su hija Cris, una luz que él comparte con todas esas personas que, en estas fechas, también piensan en las suyas. Ese gesto convierte la instalación en algo más que un árbol bonito: la transforma en un símbolo que conecta con cualquiera que pase y decida mirar un momento hacia arriba.
El primer regalo antes de Navidad es para nosotras mismas
Antes de empezar a pensar en lo que regalaremos a los demás, siempre hay un detalle que deberíamos reservarnos: elegir una pieza que nos acompañe toda la temporada y nos haga sentir un poco más nosotras. Y este año, esa elección pasa por fijarnos en las tendencias de bolsos, que llegan con un estilo práctico y sofisticado a partes iguales.
Las formas suaves, los tonos intensos, como el borgoña, ciruela o marrón chocolate, y las cadenas doradas continúan marcando el ritmo. También triunfan los tamaños medianos, perfectos para el día a día sin renunciar a la elegancia. Son bolsos que se integran en la rutina, pero elevan cualquier conjunto con un gesto sencillo.
Dentro de estas propuestas aparece el Liliane de Twinset, que resume muy bien lo que la temporada está pidiendo: líneas limpias, materiales cuidados y detalles modulables que permiten llevarlo de forma más informal o con un punto más especial según el momento.
Al final, el mejor regalo previo a la Navidad no es un capricho: es elegir una pieza que encaje contigo, te acompañe y haga que cada día empiece con un pequeño guiño de estilo. Ese sí es un regalo bien elegido.
