Conoce el ‘vi novell’: el vino de Mallorca suave, fresco, afrutado y fácil de beber

De siempre, el vino ha estado asociado con la alegría y la fiesta. Mitologías de diferentes culturas han otorogado carácter divino o mágico a su origen. Estas leyendas han llegado hasta nosotros y en ellas, siempre había alguien que, gracias al vino, era un poco más feliz.

Sin embargo, según cuenta Ramon Servalls, director y gerente de las Bodegas Macià Batle, lo más probable es que el vino se descubriera por serendipia, un feliz hallazgo casual que ha dado origen no sólo a esta bebida en sí sino a toda una cultura.

La gran fiesta del vino joven más arraigada de Mallorca

Este 29 de noviembre, la tradición vitivinícola de Mallorca tiene una de sus citas más señaladas. Se trata de la Festa del Vi Novell, un acontecimiento que tiene lugar en Santa Maria con el que se celebra la elaboración del primer vino de la temporada.

Bodegas Macià Batle no falta a la cita y presenta durantre esta jornada festiva sus tres vinos ‘novells’, blanco, tinto y rosado, elaborados mediante el método más ancestral: la maceración carbónica. “Reproducimos este sistema primitivo. Vendimiamos a mano, podamos en el despósito y cerramos para que la uva fermente de forma natural. Es una fermentación intrapelicular, dentro de la piel”.

Según explica Servalls, esta fermentación dentro de la piel es lo que caracteriza el 'vi novell'. El resultado de este proceso es muy especial: “Son vinos muy característicos, frescos, jóvenes, muy afrutados. Es puro jugo de uva fermentada, un vino muy fácil de beber” explica.

Com ya es costumbre, las botellas del ‘vi novell’ de Macià Batle, están ilustradas con etiquetas originales diseñadas en esta ocasión por Jaume Vilardell: “Es una equeta muy floral, porque estos vinos también lo son”.

Variedades locales para un vino cien por cien Mallorca

“Ahora que se acercan las fiestas de Navidad es un buen momento para visitar nuestras bodegas y probar nuestro vino joven”, apunta Servalls. Cada uno de estos vinos está elaborado con una variedad local. Así, para el tinto se ha utilizado manto negro, el blanco es cien por cien premsal. “Son vinos muy mallorquines, con un caràcter diferencial. Es toda una experiencia gozosa. Tienes que venir con una mentalidad abierta, a conocer cosas nuevas y querer aprender”.

Las tres botellas del 'vi novell' 2025 de Macià Batle con etiqueta de Jaume Vilardell. / .

Los vinos mallorquines de Macià Batle premiados internacionalmente

Este 2025 ha supuesto para los vinos de Macià batle obtener más premios que nunca en más de una decena de prestigiosos certámenes. Entre ellos, el Concours International Lyon en el que obtuvieron cuatro oros para sus vinos V2 vitis vita blanc 2024, Margalida Llompart blanc 2023, Blanc dolç 2020 y Maceració Carbónica negre 2024. Por otro lado, en el Concours Mondial de Bruxelles 2025 cosecharon un oro para Blanc de blancs 2024 y plata para el Blanc dolç 2020 y para el Col·lecció Privada 2021, entre otras distinciones.

“Estos premios confirman la calidad de los vinos de Macià Batle y el acierto de la apuesta tan diferenciada que hicimos en su momento: complementar las variedades locales con variedades internacionales, y que ha dado un muy buen resultado. Sobre todo, destacaría que los vinos fermentados en bota han tenido muy buena aceptación”, Apunta Servalls.

Blancos y rosados: vinos que hablan de Mallorca

Los blancos de Macià Batle han sido los grandes triunfadores en estos certámenes algo que no es de extrañar puesto que “desde el primer momento hemos creído que el blanco es uno de los mejores vinos que se pueden elaborar en Mallorca”, dice Servalls.

Esta apuesta se extiende al vino rosado elaborado en Mallorca: “Si se hace un buen trabajo con manto negro el resultado es extraordinario, ese rosado liga con la idiosincracia de Mallorca y con el vino tradicional que siempre se ha hecho. Cada vez que bebo uno de nuestros vinos rosados recuerdo el vino que hacía mi abuelo Macià Batle un vino fresco y fácil de beber”.

El buen vino comienza en la viña

Nada de esto sería posible sin una uva de calidad y es que tal y como señala Servalls: “el buen vino comienza en la viña. El esfuerzo más grande que hacemos en Macià Batle, es en el campo, en la viña. Tenemos muy buenos viñedos, buenos encargados y buena gente trabajando. Con todo eso conseguimos la uva de calidad con la hacemos buen vino”.