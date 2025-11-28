OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Este test recopila en diez preguntas los acontecimientos más relevantes de los últimos días para comprobar cuánto sigues la actualidad
Redacción
La semana deja cada día titulares que marcan la conversación pública y llenan los informativos. Para repasar lo esencial y poner a prueba tu conocimiento, te invitamos a participar en nuestro test de actualidad. Diez preguntas que resumen los hechos más destacados de los últimos días y te ayudarán a comprobar si estás realmente al día antes de que arranque una nueva semana de noticias.
- Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- Una niña de 9 años revela tras una charla del 25N en un colegio de Palma que su tío la violaba
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año
- El GOB denuncia el intento de 'privatizar' la costa de Cala Castell
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial