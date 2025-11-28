Esta Navidad el plan que nos une está en Aficine

Aficine inaugura la temporada navideña con una programación especial que combina estrenos muy esperados, eventos exclusivos y actividades para todos los públicos. Bajo el mensaje “El plan que nos une”, la exhibidora de cine líder en Baleares, pone en valor el cine como ese momento compartido que forma parte de las tradiciones de estas fechas navideñas.

Durante el mes de diciembre, Aficine presenta una cartelera repleta de títulos destacados entre los que se encuentran Zootrópolis 2, Five Nights at Freddy’s 2, El Rey de Reyes,Avatar: Fuego y Cenizas, Anaconda y Bob Esponja, propuestas dirigidas tanto a familias como a jóvenes y amantes de las grandes historias en pantalla grande.

La programación se amplía con eventos especiales en Ocimax Palma que incluyen las proyecciones infantiles de Aficine Petits, el documental musical The Doors: When You're Strange, el concierto cinematográfico The World of Hans Zimmer: A New Dimension, el concierto de Cristina Aguilera: Christmas in Paris, y además, en Rívoli Aficine habrá shows cómicos semanalmente.

Además, Aficine refuerza su apuesta por la ópera y el ballet con la transmisión en directo desde The Royal Ballet de El Cascanueces, uno de los clásicos más esperados de estas fechas que se proyecta en Ocimax Palma, Eivissa y Ocimax Maó. A ello se suma la proyección del tradicional Concierto de Fin de Año de la Berliner Philharmonie en Ocimax Palma, una alternativa perfecta para comenzar el año nuevo en clave musical.

Como propuesta estrella para familias y público infantil, Ocimax Palma ofrecerá matinales diarias del 20 de diciembre al 6 de enero, con toda la cartelera a un precio especial de 5 euros, facilitando que más espectadores puedan disfrutar de la experiencia del cine durante las vacaciones.

Con esta programación, la exhibidora te invita a vivir estas fiestas compartiendo historias, emociones y momentos únicos en la gran pantalla. Porque, estas Navidades, el plan que nos une está en Aficine.

Toda la programación: https://www.aficine.com/