Cinco cervezas artesanas hechas en Mallorca que conquistan Baleares

Mallorca vive un auténtico despertar cervecero desde hace ya varios años. En la última década, jóvenes emprendedores de la isla han impulsado pequeñas fábricas donde elaboran cervezas artesanas con ingredientes naturales: cereales como cebada y trigo, lúpulo, levadura, azúcar y agua usando procesos totalmente artesanales, desde el tratamiento de las materias primas hasta el embotellado. Esta tendencia no solo refleja pasión por el producto, sino también una apuesta por la sostenibilidad, la identidad y el producto local.

Estas son cinco de las cervezas elaboradas en Baleares que triunfan entre el público:

Balears 1983: la reciente incorporación

Con fábrica propia en Binissalem, esta nueva cerveza, que se presentará oficialmente al público el próximo 7 de diciembre en el marco de la feria "Ja era hora" de Binissalem, promete sabores que evoquen tradición y sostenibilidad. Balears 1983 se presenta como “una cerveza de aquí, hecha para la gente de aquí”. Su nueva lager, de 5% de graduación, destaca por su malta de calidad, lúpulo noble y levadura seleccionada, combinados con agua mineral de la Serra de Tramuntana. El resultado es una cerveza suave, con matices de malta ligeramente dulce y un amargor controlado de final seco.

La marca apuesta además por la sostenibilidad: utiliza ingredientes de kilómetro cero, reduce su huella de carbono y emplea envases reciclables. Si te gustan las lagers suaves, fáciles de beber y con un carácter local mediterráneo, Balear 1983 puede convertirse en tu “cerveza del día a día” ideal.

Sullerica: creatividad y sabores de Sóller

Sullerica, fundada en 2013 en Sóller, elabora cervezas premium con fuerte identidad local y respeto medioambiental. Su catálogo incluye propuestas para todos los gustos:

Sullerica receta original : ale rubia dorada, floral y fresca.

: ale rubia dorada, floral y fresca. Sullerica fosca : ale oscura con aromas tostados y toques de cacao.

: ale oscura con aromas tostados y toques de cacao. Sullerica blanca : cerveza de trigo suave, aromática y refrescante.

: cerveza de trigo suave, aromática y refrescante. Sullerica 1561 : IPA intensa, amarga y herbal.

: IPA intensa, amarga y herbal. Sullerica Valenta : Session IPA con pétalos de rosa, fresca y divertida.

: Session IPA con pétalos de rosa, fresca y divertida. Sullerica flor de azahar: inspirada en el aroma que impregna el valle de Sóller cada mes de mayo.

Cada una de sus cervezas captura parte de la esencia natural y cultural de la comarca. Si eres amante de sabores naturales, mediterráneos y variados, Sullerica es probablemente tu apuesta más versátil.

Cervesa Des Pla: artesanía en estado puro

En el corazón de Mallorca nace Cervesa Des Pla, una cerveza elaborada de forma artesanal. Su receta combina cebada, agua, lúpulo, azúcar y levadura, sin conservantes, sin pasteurizar y sin filtrar, diferenciándose así de los procesos industriales.

Todo su proceso de producción es manual, desde el molido de la malta hasta el embotellado, lo que garantiza una bebida de gran carácter y autenticidad.

Forastera, la cerveza nacida en Alaró

Elaborada en Alaró al pie de la Serra de Tramuntana, es una cerveza artesanal 100 % “made in Mallorca”. Esta cervecería familiar trabaja con malta orgánica y lúpulo mayoritariamente español, creando variedades que van desde lagers y pilsners hasta ales y cervezas de temporada.

Entre sus referencias destaca la Mallorca Pale Ale, rubia, de cuerpo medio y amargor equilibrado. La esencia de Forastera es clara: producir una cerveza honesta, local y sin artificios, basada en métodos tradicionales y en el respeto por la calidad. Para quienes buscan una cerveza mallorquina auténtica, elaborada de principio a fin en la isla y con ingredientes naturales, Forastera se presenta como una elección imprescindible.

Moixa, una cerveza con una imágen muy tradicional

Moixa nace en Mallorca en 2012 de la mano de Andreu Ramos, con la idea de crear cervezas artesanas con identidad local y estilo propio. La propuesta nace de producir "una marca que conectara con la gente de Mallorca". Su gama incluye, la Amber Ale, una cerveza tostada con cuerpo medio y sabor a malta caramelizada. Otra de sus creaciones Moixa Feresta, es una Belgian Dark Strong Ale de 9 % de alcohol, con carácter intenso y complejo.

La filosofía de Moixa está profundamente conectada con la tradición isleña: su imagen bebe del universo de las “rondalles mallorquines" y su apuesta es clara por la producción local, artesanal y hecha de una forma muy cuidada.

Si te gustan los sabores ricos y complejos, con un toque artesanal que respira tradición local, Moixa es tu cerveza.