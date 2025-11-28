El belén de la Sang vuelve a abrir tras una década: esta la fecha de presentación de la primera fase de restauración

El belén de la Sang, considerado el conjunto napolitano en uso más antiguo de Europa, vuelve a iluminar la Navidad mallorquina. Diez años después de su cierre, el Consell de Mallorca presentará este 10 de diciembre, a las 19.00 horas, la primera fase de su restauración, que permitirá mostrar de nuevo al público la cueva del nacimiento, la Virgen, San José, el Niño Jesús y seis ángeles. Será el primer avance visible de un proceso técnico y patrimonial que se ha prolongado durante una década.

La recuperación del belén —declarado Bien de Interés Cultural desde 2003 y ubicado en la iglesia de la Sang— ha sido una de las prioridades de la actual consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, quien en los últimos años ha denunciado el "abandono" del conjunto y la paralización del proyecto durante las legislaturas anteriores, por lo que su departamento reactivó la restauración.

Un proceso estancado durante años

La restauración del belén de la Sang es una historia que comenzó hace casi una década. Tras el inicio de los estudios técnicos en 2015, el proyecto quedó dividido en dos grandes fases: la intervención arquitectónica, que debía asegurar la estabilidad de la cueva y la capilla, y la intervención sobre las figuras, muchas de ellas en mal estado, afectadas por sales, humedades y pérdidas de policromía.

La primera fase avanzó lentamente. Entre 2015 y 2018 se realizaron trabajos esenciales: saneamientos, refuerzo estructural, intervención en el tejado y fachada interior del hospital, así como estudios científicos de las más de 20 figuras del conjunto. En este proceso se descubrieron elementos de gran valor, como la presencia de oro de 24 quilates aplicado en la decoración de la cueva y el uso de técnicas hispano-flamencas en los brocados.

En 2022, la directora insular Kika Coll confirmaba que el proyecto para intervenir en las figuras estaba listo, pero faltaba financiación. Y en 2023, la entonces recién nombrada consellera Antònia Roca denunciaba que la licencia de obras llevaba caducada desde 2019, impidiendo cualquier avance. El belén seguía cubierto con telas, sin posibilidad de conmemorar los 800 años del primer nacimiento franciscano.

La reactivación definitiva

La situación empezó a cambiar en octubre de 2024, cuando el Consell inició las obras de acondicionamiento y seguridad de la cueva, a cargo de la brigada de Patrimonio. Fue una intervención "poco visible pero imprescindible", en palabras de Roca: nuevas vigas, consolidación estructural, tarima renovada y una iluminación completamente rediseñada.

Paralelamente, se abrió la licitación para restaurar las figuras, un proceso que exigía equipos altamente especializados en bienes policromados. Y finalmente, en marzo de 2025, el Consell adjudicó las obras a una UTE formada por Tracer Conservación y Restauración y Carlos Sánchez Gómez, empresas de prestigio internacional que han intervenido en monumentos como la Alhambra, la Catedral de Toledo o el Pilar de Zaragoza. El contrato, valorado en 400.000 euros, contemplaba un plazo de ejecución de 15 meses.

Una joya patrimonial con cinco siglos de historia

El belén de la Sang procede del desaparecido convento franciscano de Jesús y fue trasladado a la iglesia de la Sang en 1843. Las figuras de la Virgen y San José datan de 1480, y los seis ángeles músicos están vinculados al taller napolitano de Pietro y Giovanni Alamanno. Su composición influyó en otros belenes mallorquines, como los de Llucmajor, Campos o Petra.

Entre sus valores singulares destacan el uso de pan de oro de pureza excepcional —más del 99%—, brocados hispano-flamencos y detalles únicos, como el rubí que antiguamente lucía la Mare de Déu o el cristal de Murano del buey.

La presentación del 10 de diciembre no mostrará el belén completo, pero sí las primeras piezas ya restauradas y la cueva totalmente recuperada, un avance largamente esperado. Para Roca, supone "el inicio real del retorno de una joya patrimonial querida por generaciones de mallorquines".