Estas son las actividades de esta Navidad en Mallorca: vuelve el belén de la Sang y habrá conciertos diarios gratuitos

El espíritu de la Navidad volverá a llenar la Misericòrdia y los espacios culturales del Consell de Mallorca a partir del 6 de diciembre, cuando arrancará oficialmente la programación de estas fiestas, marcada este año por un lema que sintetiza la intención de la institución: Un Nadal ben mallorquí.

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha presentado este viernes un calendario que pone el foco en la tradición, el patrimonio y la participación ciudadana, con más de un mes de propuestas para públicos de todas las edades.

En su intervención, Roca ha subrayado la importancia de "recuperar una navidad plenamente mallorquina", reivindicando elementos tan identitarios como las neules. La campaña de este año utilizará precisamente estas piezas artesanas como imagen central.

Cartel de Navidad del Consell de Mallorca. / .

La Navidad se enciende en la Misericòrdia

El pistoletazo de salida será el sábado 6 de diciembre, a las 18.00 horas, con el encendido de luces en el Centre Cultural la Misericòrdia. La jornada incluirá:

Un concierto de coros

La inauguración del belén y los dioramas

y los La apertura de la exposición de neules

Una chocolatada popular

La exposición podrá visitarse del 7 de diciembre al 5 de enero, de 10.00 a 21.00 horas —el 24 y el 31, de 10.00 a 14.00 horas y los festivos cerrada—.

El lunes 8 de diciembre, a las 18.00 horas, el Palau del Consell vivirá su propio encendido con una programación especialmente dirigida a las familias: animación infantil a cargo de Trencaclosques, actuaciones de coros vinculados al Teatre Principal y un concierto de la Banda Infantil de la Federación Balear de Bandas, además de una nueva chocolatada.

Vuelve el belén de la Sang

La gran novedad de este año será el regreso del belén de la Sang, considerado "el belén napolitano más antiguo de Europa". Tras diez años cerrado y después de un intenso proceso de restauración, podrá visitarse nuevamente.

El 10 de diciembre, a las 19.00 horas, se presentará la primera fase de la rehabilitación, que incluye la cueva, la Virgen, San José, el Niño Jesús y seis ángeles. El acto tendrá lugar en la iglesia de la Sang y contará con el concierto Ninna Nanna, una propuesta de música sacra del siglo XVII interpretada por Raquel Andueza y La Galanía.

Roca destacó la relevancia histórica y emocional de este belén, un referente del patrimonio devocional mallorquín que "muchas familias esperaban volver a ver".

Un mes de actividades en la Misericòrdia

La programación continuará el 13 de diciembre con la recreación del belén viviente en los jardines de la Misericòrdia, entre las 17.00 y las 21.00 horas, una cita que en los últimos años ha consolidado su éxito entre el público familiar.

Durante todo el calendario navideño, la Misericòrdia ofrecerá conciertos diarios a las 19.00 horas en el Pati de les Rentadores, con una amplia variedad de estilos musicales. El concierto destacado será el de la Banda Municipal de Marratxí, el 14 de diciembre a las 12.00 horas. El programa musical se extenderá hasta el 4 de enero con formaciones como Mila Cadonick, Nova Lira, White Sound, Duo Mara o Ella & Pou.

Del 19 al 21 de diciembre, el centro cultural celebrará la Fira d’Artesania, que reunirá a creadores y artesanos mallorquines en un espacio abierto a la compra de productos navideños, artículos tradicionales y propuestas de diseño local.

Cuentacuentos y talleres infantiles

Los niños serán uno de los colectivos mejor atendidos por la programación. La Misericòrdia ofrecerá cuentacuentos matinales a las 11.00 horas los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre, con historias como El Trencanous, L’arbre de Nadal, El jardí curiós o El floc de neu.

Además, habrá talleres infantiles a las 12.00 horas, dirigidos a niños de entre 5 y 12 años, con reserva gratuita a través de ticketib.com. Entre las propuestas destacan el taller de neules, Totes les fulles de desembre o Ballet de Nadal.

La oferta infantil se ampliará con el espectáculo Els músics de Bremen, que se representará en el Palau del Consell los días 26, 27 y 28 de diciembre, con dobles funciones a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Conferencias y exposiciones

El programa incluye también un ciclo de conferencias entre el 17 y el 22 de diciembre, con charlas dedicadas a la historia cultural de Caputxines, el futuro de las neules y la tradición belenista en Mallorca.

En paralelo, podrá visitarse la exposición La Biblioteca de Lluís Alemany i la felicitació nadalenca: 150 anys d'història, abierta del 2 de diciembre al 20 de enero en la Misericòrdia.

Una Navidad solidaria

La campaña Cap infant sense jugueta vuelve a poner el acento en la solidaridad navideña. Hasta el 19 de diciembre, el Consell recogerá juguetes y libros nuevos o en buen estado en varias sedes institucionales, entre ellas la Misericòrdia, el Palau del Consell, el IMAS y la Llar de la Joventut.

El 20 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, la Misericòrdia acogerá una jornada de donación de sangre, una iniciativa vinculada simbólicamente al belén de la Sang y su fuerte arraigo devocional.

El Teatre Principal recupera la zarzuela

La Navidad en Mallorca también llegará al Teatre Principal, que este año recupera la zarzuela tras un largo periodo de ausencia. Los días 9, 10 y 11 de enero subirá a escena La corte del Faraón, una producción de gran formato con dirección escénica de Emilio Sagi y dirección musical de Carlos Aragón.

La apuesta incluye además un gesto social. El Principal llevará la zarzuela a los mayores de las residencias del IMAS los días 30 y 31 de diciembre, con actuaciones de Alicia Moreno, Antoni Lliteres y Natalia Salom.

La programación navideña del teatro se completa con espectáculos como Cuento de Navidad (Premio Max 2025), Goran Levi Quartet, Lo que ocurre en un instante, La otra bestia, los Conciertos de Navidad de los coros, el montaje Gigante con Josep Maria Pou, Cyrano y el espectáculo familiar Fosca.

Para facilitar el acceso del público, el Consell mantiene la iniciativa de ofrecer dos horas de aparcamiento gratuito durante las funciones navideñas.