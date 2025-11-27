Estos son los tres desayunos que llevan el 'brunch' a otro nivel en Mallorca
El Hotel Hospes Maricel, Arrels by Marga Coll y el Restaurant Boira apuestan por menús en varias etapas, vistas al mar y productos de mercado
Mientras el pastelero Lluís Pérez presenta estos días su propuesta especial de desayuno en el Hotel Victoria Gran Melià, otros hoteles de la isla consolidan una tendencia que gana terreno: convertir la primera comida del día en una verdadera experiencia gastronómica.
El ritual matinal de Maricel
El hotel Hospes Maricel & Spa, en Calvià, mantiene desde hace años un protagonismo particular en este terreno. Su desayuno degustación —reconocido en 2004 por la II Cumbre de Madrid Fusión como "el mejor desayuno del mundo"—, de 55 euros, sigue siendo uno de los más comentados de la isla.
La propuesta, servida en las terrazas del restaurante Maricel frente al mar, se acerca más a un brunch pausado que a un desayuno convencional: dura hasta tres horas y combina elaboraciones frías y calientes, dulces y saladas, con maridajes que incluyen zumos, vinos y cócteles.
El menú, que cambia según la temporada y se sirve cada día a las 09.30 horas, puede incluir desde un jamu juice de jengibre y cúrcuma hasta platos como un huevo cocido a baja temperatura con espuma de patata, cochinillo con demi-glace, ensaimada con sobrasada y crema de queso de Mahón o una selección de postres mallorquines reinterpretados. Existe versión vegetariana, aunque no opción vegana.
Arrels by Marga Coll: cinco etapas para recorrer las islas
En Illetes, el Hotel de Mar Gran Melià acoge la propuesta de Arrels by Marga Coll, que hace del desayuno un recorrido por la cocina tradicional balear. Coll estructura la experiencia en cinco etapas y más de dos horas de duración.
El itinerario arranca con frutas texturizadas y zumos, continúa con embutidos, quesos, panes y mermeladas y avanza hacia platos tan característicos como empanadas, cocarrois y cocas acompañadas de vino tinto. La experiencia incluye también huevos ecológicos y un broche final dedicado a la repostería local: ensaimada, coca de patata, cremadillos o quartos, junto a vino dulce o infusiones caseras.
El menú tiene un precio de 70 euros por persona y se presenta como una aproximación matinal y pausada a la gastronomía de las islas.
Boira: un desayuno con producto de proximidad
Para quienes buscan una opción menos extensa y más cercana al desayuno tradicional, el restaurante Boira, en el Hotel Nou Baleares, propone un "Desayuno Continental" basado en producto fresco y de proximidad. El hotel, instalado en la antigua fábrica Can Boira y a pocos metros del mercado de Pere Garau, incorpora en su cocina una filosofía flexitariana centrada en verduras, legumbres y productos locales.
Su desayuno, disponible entre las 7.30 y las 10.30 horas, incluye zumo natural, bebida caliente, yogur con frutos rojos y dos opciones a elegir entre bollería local (incluida ensaimada), llonguets con distintos rellenos (tomate y aceite, queso mahonés, sobrasada, atún o embutidos), pancakes o huevos preparados al gusto. El precio es de 12 euros.
